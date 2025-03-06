Pişkinliğin böylesi! Aracını yolun ortasına bıraktı, özür bile dilemeden gitti - Son Dakika
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Pişkinliğin böylesi! Aracını yolun ortasına bıraktı, özür bile dilemeden gitti

Pişkinliğin böylesi! Aracını yolun ortasına bıraktı, özür bile dilemeden gitti

İstanbul'daki otopark sorunu her geçen gün daha da büyüyor. Son yaşanan bir olayda, bir sürücü aracını yolun ortasına bırakarak çevresindekileri mağdur etti. Kendisini bekleyenlere aldırış etmeyen 34 DMY 443 plakalı aracın sürücüsu, özür dahi dilemeden olay yerinden ayrıldı.

06.03.2025 11:02
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İstanbul'un en büyük problemlerinden olan otopark sorunu gün geçtikçe katlanıyor. Kadıköy Koşuyolu'nda bulunan Cenap Şahabettin Sokak'ta yaşanan son olayda bencil bir sürücü aracını yolun ortasına bırakıp gitti. 34 DMY 443 plakalı aracın sürücüsü uzun süre aracını o şekilde bıraktı.

ÖZÜR BİLE DİLMEDİ

Kendisine ulaşılması için bir irtibat numarası da bırakmayan sürücü işini hallettikten sonra araç başına geldi. Kendisini bekleyenlere aldırış etmeyen sürücü, özür bile dilemeden ayrıldı.

İstanbul, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pişkinliğin böylesi! Aracını yolun ortasına bıraktı, özür bile dilemeden gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Turan:
    Bu ülkenin cahili çok ALLAH dürüst şerefli insanların yardımcı sı olsun bu ülkede 52 0 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN:
    Ne özürü bekliyorsunuz. Böylelerini ikaz ediyorsun haklıymış gibi birde üste çıkıp kavga etmeye geliyorlar. Eğitim ilkokulda, Saygı ise ailede başlar. İki kavram da eksik olunca toplum bu hale gelir. 35 1 Yanıtla
  • Erdal Altan:
    memleket magandadan geçilmiyor maalesef 32 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    112 yi ARAYIN YOLUN ERİŞİMİNİ ENGELLEDİĞİ İÇİN CEZA KESSİN YADA ÇEKİCİ ALSIN ARACI BAK BİR DAHA YAPIYOR MU 22 0 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Son dakika giderek gerçekten mahalle arası gazetecilerine döndün. Yahu arkadaş Siz ne kadar çok seviye düştünüz böyle ya !!! Biraz Kaliteli habercilik yapın yoksa sizi takip etmekten çıkar çok insan bilginize. 0 11 Yanıtla
  • Ers Çky:
    buram buram cehalet kokuyor adam 6 0 Yanıtla
  • Metin şen:
    Makarnanaın etkisi.Beynini çalışmaz hale getiriyor. 2 0 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Suç ve ceza topluma yön verir..Sebebi bu arkadaşlar . 0 0 Yanıtla
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