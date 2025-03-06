Pişkinliğin böylesi! Aracını yolun ortasına bıraktı, özür bile dilemeden gitti

3.Sayfa

İstanbul'un en büyük problemlerinden olan otopark sorunu gün geçtikçe katlanıyor. Kadıköy Koşuyolu'nda bulunan Cenap Şahabettin Sokak'ta yaşanan son olayda bencil bir sürücü aracını yolun ortasına bırakıp gitti. 34 DMY 443 plakalı aracın sürücüsü uzun süre aracını o şekilde bıraktı.

ÖZÜR BİLE DİLMEDİ

Kendisine ulaşılması için bir irtibat numarası da bırakmayan sürücü işini hallettikten sonra araç başına geldi. Kendisini bekleyenlere aldırış etmeyen sürücü, özür bile dilemeden ayrıldı.