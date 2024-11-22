Pit bull köpeğini saldırganların üzerine salarak ailesini kurtardı - Son Dakika
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Pit bull köpeğini saldırganların üzerine salarak ailesini kurtardı

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Brezilya'nın São Paulo kentinde, alışverişten dönen bir aile, evlerinin önünde silahlı soygun girişimine maruz kaldı. Durumu fark eden anne hızlı bir şekilde eve koşarak pit bull köpeğini getirdi ve saldırganlara karşı serbest bıraktı. Köpeği gören saldırganlar, panik içinde olay yerinden kaçtı. Olay, bölgede son dönemde artan suç oranlarına dikkat çekerken, mahalle sakinleri güvenlik endişelerini dile getirdi. Saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

22.11.2024 10:12  Güncelleme: 10:28
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Brezilya'nın São Paulo kentinde yaşanan ve güvenlik kameralarına yansıyan olayda, bir annenin hızlı düşünerek ailesini korumak için pit bull köpeğini kullanması takdir topladı.

Penha bölgesinde geçen hafta yaşanan olayda, alışverişten dönen bir aile, evlerinin önünde silahlı soygun girişimine maruz kaldı. Saat 20:30 sıralarında meydana gelen olayda, aracın içinde küçük çocukları bulunan çift, üç silahlı saldırganın hedefi oldu.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, eve yaklaştıkları sırada iki saldırgan, taksi şoförü olan aile babasını etkisiz hale getirmeye çalışırken, üçüncü saldırgan aracın sürücü koltuğuna bindi. Anahtarları isteyen saldırgana direnen baba, şiddetli bir arbede yaşadı.

Durumu fark eden anne, eve koşarak pit bull köpeğini getirdi ve saldırganlara karşı serbest bıraktı. Köpeği gören saldırganlar, panik içinde olay yerinden kaçtı. Sadık köpek, kaçan saldırganlardan birini bir süre kovaladı.

Yerel polis yetkililerinden alınan bilgiye göre, saldırganlar olay yerinden yalnızca içinde belgeler bulunan bir çanta ve iki cep telefonu ile kaçabildi. Yaşanan olay, bölgede son dönemde artan suç oranlarına dikkat çekerken, mahalle sakinleri güvenlik endişelerini dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yerel yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı.

Pit bull köpeğini saldırganların üzerine salarak ailesini kurtardı
Pit bull köpeğini saldırganların üzerine salarak ailesini kurtardı
Pit bull köpeğini saldırganların üzerine salarak ailesini kurtardı

Brezilya, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pit bull köpeğini saldırganların üzerine salarak ailesini kurtardı - Son Dakika

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