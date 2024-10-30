Plajda kurdukları çadırda ilişkiye giren çift, sosyal medyada büyük tepki çekti - Son Dakika
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Plajda kurdukları çadırda ilişkiye giren çift, sosyal medyada büyük tepki çekti

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Avustralya'nın ünlü turistik noktalarından Byron Plajı'nda bir çiftin uygunsuz davranışları sosyal medyada büyük tepki çekti. Çiftin çadırda yaptıkları uygunsuz hareketlerin gölgeleri diğer plaj ziyaretçileri tarafından görüntülendi ve Instagram'da paylaşıldı. Olaya sosyal medya kullanıcılarından binlerce yorum geldi. Byron Shire Belediyesi, halka açık alanlarda bu tür davranışların yasak olduğunu belirtti ve bu tür suçların para ve hapis cezası gerektirdiğini hatırlattı.

30.10.2024 17:16  Güncelleme: 17:30
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Avustralya'nın ünlü turistik noktalarından Byron Plajı'nda yaşanan uygunsuz bir olay sosyal medyada gündem oldu. Plaja kurdukları çadırda uygunsuz davranışlarda bulunan bir çiftin gölgeleri, diğer plaj ziyaretçileri tarafından görüntülendi.

Instagram'da paylaşılan ve Barry White'ın popüler şarkısı eşliğinde yayınlanan görüntüler, kısa sürede binlerce yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları olaya mizahi yorumlar yaparken, bazı kullanıcılar bölgedeki yüksek konaklama fiyatlarına da göndermede bulundu.

Byron Shire Belediyesi yetkilileri, halka açık alanlarda bu tür davranışların yasak olduğunu hatırlattı. New South Wales eyalet yasalarına göre, bu tür suçlar 1,100 Avustralya doları para cezası ve altı aya kadar hapis cezası gerektiriyor. Bölgedeki tek çıplaklar plajı olan Tyagarah Plajı'nın da bu statüsü Ağustos ayında kaldırılmıştı.

Benzer bir olay Nisan ayında Rusya'da da yaşanmış, Vladimir Putin'in Karadeniz'deki resmi konutuna yakın bir çıplaklar plajında üç kişinin uygunsuz görüntüleri kamuoyuna yansımıştı.

Yetkililer, plajlarda bu tür olayların artması nedeniyle denetimleri sıklaştıracaklarını açıkladı.

Plajda kurdukları çadırda ilişkiye giren çift, sosyal medyada büyük tepki çekti
Plajda kurdukları çadırda ilişkiye giren çift, sosyal medyada büyük tepki çekti
Plajda kurdukları çadırda ilişkiye giren çift, sosyal medyada büyük tepki çekti

Kültür Sanat, Sosyal Medya, Avustralya, Instagram, 3-sayfa, Turizm, Medya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Plajda kurdukları çadırda ilişkiye giren çift, sosyal medyada büyük tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Derviş:
    Bunları tebrik etmek lazım en azından kamufle olmuş lar bizdeki boy idme ler gibi erkek erkeğe şehrin göbeğinde calılığın içinde değil 151 0 Yanıtla
  • Murat:
    şimdi bunu gören bizim laikler hemen yapar aynısını 30 81 Yanıtla
    Halit Gon:
    ?????????????? 0 0
  • Murat Çil:
    sanırsın İran ne var bunda kamp yapıp çadırda ilişkiye girmeyen var mıdır gerçekçi olalım biraz 74 13 Yanıtla
    VillaUmut:
    Yani bence de yoktur ama ışığı hesaplamak lazımdı Murat Bey. Bu Aussie’ler biraz fazla tembel olduğu için analitik düşünecek kadar bile temel sayısal eğtimleri yok belli ki. 0 2
  • Thecaptainblack:
    Link varmı? Akgençler sorar 42 21 Yanıtla
    VillaUmut:
    Hahah bunlara birkaç kalıp sabun ve greyfurt da yollamak lazım o zaman 0 0
  • sudem meliss:
    Helali Hoş Olsun Size mi Girdi acaba 40 17 Yanıtla
    Oğuz Özen:
    ya senin yorumların o kadar gereksiz ve anlamsız ki yazık sana 1 0
    Kaya Ömer:
    ???? helal olsun ya 0 0
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