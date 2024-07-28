Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı - Son Dakika
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Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı

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Mersin'de bir plajda, sahil kenarındaki işletmedeki çalışanlar ile iddiaya göre yabancı uyruklu kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Tırmık, süpürge ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, arada kalanlar çığlık çığlık kaçtı. Yabancı uyruklu kişiler, bir süre sonra kaçarken, vatandaşlar onları yakalamaya çalıştı. Olay, araya girenlerin müdahalesiyle yatıştırıldı.

28.07.2024 11:44
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Mersin'de bir plajda taraflar arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Tehlikeli gerginlik ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

TIRMIKLA SALDIRDILAR

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra daha da alevlenerek yerini tekmeli yumruklu kavgaya bıraktı. Ellerine geçen ne varsa birbirine fırlatan ve vuran kişilerin gözü hiçbir şey görmedi. Tırmık, süpürge ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlarda yürekler ağza geldi.

Arada kalanların çığlık çığlığa kaçıştığı olayda cep telefonu kamerasıyla kavgayı kayda alan kadı ise, "Afganlar bastı burayı. Aman tanrım" sözlerini kullandı.

Yabancı uyruklu kişiler bir süre sonra kaçarak uzaklaşırken toplanan vatandaşlar ise onları yakalamaya çalıştı. Araya girenlerin müdahalesiyle olay biraz olsun yatıştırıldı. Tehlikeli gerginlikten ise geriye bu görüntüler kaldı.

Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı

Mersin, Kavga, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Tazmanya: Ülkeyi getirdiği son durum 101 16 Yanıtla
    Sinan Zeybekler: yanlı konuşma eleştiri yap ama yanlı olma evet çok fazla Suriyeli var keşke minimal olsaydı bu kadar sorun olmazdı yorum böyle olur tarzanyalı 5 44 Şevki Sünger: RTE gururla sunar 36 4 Deniz Polat: Alisirsiniz 7 17
  • Atilla Kendigelen: dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir yabancı böyle birşey yapıp o ülkede kalamaz. önce ceza sonra deport( süresiz). hadi bakalım ne olacak bunlara? takip edeceğim bu konuyu. gözaltı ve doport işlemi yapılmazsa ilgili tüm kişi ve kurumları resmi görevi ihmalden dava edeceğim kişisel olarak. savcılara çağrım ise derhal gereğini yapinzi lütfen. 44 1 Yanıtla
    BM - İsmail YILMAZ: Yaparsın aşkm 0 0
  • Murat Kor: afganlilar bastı burayı ?????? 38 0 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Bişey olmaz 6 30 Yanıtla
    Deniz Polat: Daha akraba olacağız. 15 0
  • mustafa sagdic: yaparsa akp yapar. hedef 2023 30 4 Yanıtla
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