Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı

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Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu

Mersin'de bir plajda taraflar arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Tehlikeli gerginlik ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

TIRMIKLA SALDIRDILAR

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra daha da alevlenerek yerini tekmeli yumruklu kavgaya bıraktı. Ellerine geçen ne varsa birbirine fırlatan ve vuran kişilerin gözü hiçbir şey görmedi. Tırmık, süpürge ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlarda yürekler ağza geldi.

Arada kalanların çığlık çığlığa kaçıştığı olayda cep telefonu kamerasıyla kavgayı kayda alan kadı ise, "Afganlar bastı burayı. Aman tanrım" sözlerini kullandı.

Yabancı uyruklu kişiler bir süre sonra kaçarak uzaklaşırken toplanan vatandaşlar ise onları yakalamaya çalıştı. Araya girenlerin müdahalesiyle olay biraz olsun yatıştırıldı. Tehlikeli gerginlikten ise geriye bu görüntüler kaldı.