Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı

Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı

"Suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili merakla beklenen MASAK ana raporu çıktı. 909 sayfalık raporda, örgüt sözcüğünün, kara paranın, yasa dışı bahsin, diğer fenomenlerle para transferinin yer almadığı ortaya çıktı. Raporda vergi kaçırma/kaçınmaya, naylon faturaya yer verildi. MASAK'ın raporuna göre Dilan Polat hakkında "vergi ve naylon fatura" suçu kaldı. Polat'ın rapora göre serbest kalabileceği tahmin ediliyor.

18.07.2024 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturmada MASAK Ana Raporu çıktı.

Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili merakla beklenen MASAK Ana Raporu ortaya çıktı. 909 sayfalık rapordaki detaylar dikkatlerden kaçmadı.

Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı

RAPORDA ÖRGÜT, KARA PARA, YASA DIŞI BAHİS YOK

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı habere göre, raporda, örgüt sözcüğünün, kara paranın, yasa dışı bahsin, diğer fenomenlerle para transferinin yer almadığı ortaya çıktı. Raporda vergi kaçırma/kaçınmaya, sahte (naylon) faturaya ve var kaçakçılığa (çift defter tutma) yer verildi.

Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı

Raporda, Dilan Polat hakkında soruşturmaya konu şirketlerde ortaklığının dışında bir yetkisinin olmadığı, bütün yetki ve karar alma işlemlerinin Engin Polat ve Sezgin Polat'ta olduğu, Hazinenin kaybı olarak ortaya çıkacak miktarın sorumlusu olarak hiçbir tabloda yer almadığı, 2020-2023 arasında satışlarının çok arttığı, özellikle 2023'te zirve yaptığı, satışlardan elde edilen gelirlerin kaynağının belli olduğu, mal varlığının da kazancıyla örtüştüğü belirtildi.

Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı

VERGİ ÖDEMEMEK İÇİN PARAVAN ŞİRKETLER KURMUŞLAR

Savcının iddianamesinde yer alan örgüt kurma, yasa dışı bahis, kara para aklama suçları MASAK raporunda yer almadı. Rapora, "Daha sonradan elde edilen bilgi, belge, tanık beyanları vs. donelerin bulunması durumunda olayların TCK 282. madde kapsamına dahil edilmesi hususunda nihai değerlendirme savcılık makamı ve yargı takdirinde" notu düşüldü. Raporda vergi ödememek/daha az ödemek için paravan şirketler kurulduğu, sahte faturalar kesildiği, bunların sorumluluklarının da Engin Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'de olduğu belirtildi.

Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı

RAPORA GÖRE POLAT ÇİFTİNİN SERBEST KALMASI GEREKİYOR

Gazeteci Erdinç, Dilan Polat'ın, MASAK'ın ilk raporunda "şüphesi" var dediği suçlamalardan sadece "vergi ve naylon fatura" kaldığını ifade etti. Erdinç, Polat çiftinin devletten vergi kaçırıp, naylon fatura yoluyla hazineyi zarara uğrattıklarının raporlanmış olduğunu bildirdi. Erdinç, "Vergi suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmaları kararı çıktığı için Dilan Polat'ın bu rapor ve iddianameye göre serbest kalması gerekiyor." dedi.

Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı
Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti. Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine hükmetmiş, diğer 5 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

İDDİANAMEDE YER ALAN DETAYLAR

Soruşturmanın tamamlanmasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu aktarılarak, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında, kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı

Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor. İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.

Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianamede, diğer şüphelilerin de farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, gönderildiği Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince, yargılamayı yapma konusunda yetkili mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi olduğu belirtilerek iade edilmişti.

Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının "görevli mahkemenin temel cezaya göre belirlenebilir olduğu, artırım maddesinin mahkemenin görevini belirlemede esas olmadığı" vurgulanarak yapılan itiraz Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

Engin Polat, Dilan Polat, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:35 Tahliye mi edilecekler Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
18:42 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
19:35 İzmir’de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu İzmir'de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:56 Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular
15:54 Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar “Pes“ dedirtti Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar "Pes" dedirtti
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 21:11:25. #1.13#
SON DAKİKA: Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement