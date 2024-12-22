Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı

Geniş Video İzle

Esenler'de bir kişiyi gözaltına almak isteyen polis ekibine 10 kişilik grup saldırdı. Çıkan arbedeyi polisler güçlükle sonlandırırken, olayda 2 kişi gözaltına alındı.

22.12.2024 17:44  Güncelleme: 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de devriye görevindeki polis ekibi, sokakta silah sesi duyulması üzerine o yöne doğru giderek araştırmaya başladı. Bu sırada sokak üzerindeki kalabalık bir grup, polisleri görünce kaçtı. Olay yerinde kalan Umut Ş.'nin(25) ekibe mukavemet göstermesi üzerine şüpheli gözaltına alındı. Polis ekibi, şüpheliyi araca bindirirken kalabalık bir grup polislere saldırdı. Yaşanan arbede sonrasında polis ekibi, havaya ateş ederek kalabalığı dağıttı. Şüpheli götürülürken polis aracını tekmeleyerek durdurmak isteyen H.Y.(17) isimli şüpheli de gözaltına alındı. Olayda gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezine götürüldü.

Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı

SİLAHLA YAKALANINCA GÖZALTINA ALINDI

Olay gece 00.15 sıralarında Esenler'de meydana geldi. Bölgede devriye görevindeki ekip, tek el silah sesi duyarak o yöne gitti. Sokak üzerindeki kalabalık gruptakiler, polis ekibinin geldiğini görünce koşarak ara sokaklara doğru kaçtı. Bölgede kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekibi, durumundan şüphelendikleri Umut Ş.'yi durdurarak kimlik göstermesini istedi. Bu sırada şüpheli Umut Ş., ekibe "O üniformayı giydiniz Allah mı oldunuz? Terörist miyiz biz?" diyerek tepki gösterdi. Polis ekibi kontrolleri sırasında, Umut Ş.'nin arka tarafında, yerde duran bir silah gördü. Silahı inceleyen ekipler, şarjörün boş olduğunu tespit etti. Şüpheli Umut Ş., silahtan haberi olmadığını söylerken, ekibe yönelik küfürlü konuşmalarını sürdürerek mukavemet etmeye de devam etti. Bunun üzerine polis ekibi, Umut Ş.'yi gözaltına aldı.

Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı

10 KİŞİLİK GRUP POLİSE SALDIRDI

Şüpheliye kelepçe takılmaya çalışıldığı sırada ara sokaklardan gelen yaklaşık 10 kişilik bir grup, polislere saldırarak Umut Ş.'yi kaçırmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında şüpheli Umut Ş., bir polis memuruna yumruk, diğerine ise tekme attı. Sayıca az kalan polis ekibi, kendilerine saldıran şüphelilere önce biber gazı sıktı, ardından havaya ateş etti. Saldırgan grubun dağılmasının ardından şüpheli Umut Ş.'ye kelepçe takıldı. Şüphelinin üst aramasında, ceketinin cebinde 10 santimetre uzunluğunda bıçak bulundu.

Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı

TEKME ATARAK ARACI DURDURMAYA ÇALIŞTI

Ekip aracına bindirilen şüpheli polis merkezine götürüldüğü sırada, bir kişi polis aracına su şişesi ve tekme atarak aracı durdurmak istedi. Polis aracına saldıran Hacı Y. isimli şüpheliyi de gözaltına alan ekipler, 2 şüpheliyi polis merkezine götürdü. Burada yapılan incelemede, şüphelilerden Umut Ş.'nin 'Ateşli silah ve çok sayıda mermi bulundurmak' suçundan aranması ortaya çıktı. Şüphelilerden H.Y., 18 yaşından küçük olduğu için Esenler Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Şüpheli Umut Ş.'nin sorgusu devam ederken, polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı

Güvenlik, 3-sayfa, Esenler, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    polise vurma yetkisi verilmesi için daha ne olması gerekiyor çok merak ediyorum polis bu ülkenin güvenliği için var bugün dövmeye kalktığınız polis yarın seni ölmekten kurtarır akıllı olun akıllı 63 9 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    polislere Derhal Elektro şok tabancası verilmeli! İtlik yapana Verecekler şoku 48 0 Yanıtla
  • Kadir Kaçmaz:
    memleket Teksas a döndü devlet acilen tedbir almalı 36 1 Yanıtla
  • Ömer Bilgin:
    Amerika daki gibi polise vurma yetkisi verilmeli, bak bakalım durduk yere dayilaniyorlarmi 33 2 Yanıtla
  • Osman A:
    Artık bu tip müptezellere dur demek lazım.Polise yetki vermediğiniz sürece,poliste kendi canını düşünüp olaylara gitmemeye,karışmamaya başlanacak. 25 0 Yanıtla
  • Emin Erol:
    hakim savcı görmüyormu bu durumu sonra polis silah çektimi orantısız güç oluyor 10 kişi saldırmış ne yapacak polis devlet acizmi bu kadar yazık günah polise silah çekip vursun hepsini 17 0 Yanıtla
  • Kadir Ulaç:
    2 kişi gözaltında diğer 8 kişi nerde 10 1 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    havaya niye atıyon önce havaya sonra bacaklarına atacaksın hayırdır 9 1 Yanıtla
  • Mehmet B:
    şimdi polis çekip vursa katil derler ama o kadar itin içinde ne yapmalı korkan çocuklar var böyle tipler sokakta 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:26 Dışişleri Bakanı Fidan’dan PKKYPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 Galatasaray, Kayserispor’u deplasmanda 5-1 yendi Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
17:59 HTŞ Esad’ı devirecek planı önce Türkiye’ye sunmuş HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
12:54 Almanya’yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı
12:48 Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
12:24 Uzman isim Türkiye’de işsizliği düşürecek formül verdi Uzman isim Türkiye'de işsizliği düşürecek formül verdi
12:21 Torreira’yı küplere bindiren ayrılık sorusu Torreira'yı küplere bindiren ayrılık sorusu
11:51 Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
11:27 Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
11:12 Memurlar 2025’te ne kadar maaş alacak İşte ilk tahminler Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
11:06 Fenerbahçe’nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 19:18:09. #1.12#
SON DAKİKA: Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.