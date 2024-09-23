İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici - Son Dakika
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İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

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İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vurarak şehit eden Yunus Emre Geçti'nin sosyal medya hesaplarında elinde silahla çekilmiş onlarca video ve fotoğraf paylaştığı görüldü. Tutuklanan Geçti'nin bu silahları nereden, nasıl bulduğu merak konusu olurken, dikkatler ailesine çevrildi.

23.09.2024 23:19
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Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin elinde silahla çekilmiş çok sayıda video ve fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştığı ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINIRKEN, KADIN POLİSE ATEŞ ETTİ

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Türkiye'yi yasa boğan bir olay yaşandı. Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz da (27) karşılık verdi.

Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN ŞEHİT OLDU

Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis K.H.S. ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmasında zanlı Yunus Emre Geçti de yaralı şekilde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Geçti, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

GEÇMİŞTEN BU YANA SİLAHLARLA İÇ İÇEYMİŞ

Polis katilinin, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Geçti'nin çocukluğundan bu yana silahlarla iç içe büyüdüğü görüldü. Sık sık silahlı fotoğraf ve video paylaşan Geçti'nin bu silahları nereden, nasıl temin ettiği merak konusu olurken, dikkatler de ailesine çevrildi.

İşte katilin sosyal medyadaki silahlı paylaşımları:

Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

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Son Dakika 3.Sayfa İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ali Öztürk:
    Hani ? Nerede paylaşımları ? şaka mısınız ? 20 10 Yanıtla
  • side meister optik semih:
    Devlet bukadar sabıkası olan bir kişinin sosyal medya sına bakmiyormu böyle sabıkalı insanların topluma zarar verir 21 1 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Ne olduysa hep bu Kurtlar Vadisi denen diziden sonra oldu. 14 7 Yanıtla
  • Mehmet KARAGÖZ:
    bu kanunlar ceza vermekden aciz 8 3 Yanıtla
  • ozcan ozmercan:
    Neden hep olaydan sonra araştırılıyor Daha önce bu şahıs yakalansaydı o polis kardeşimiz yaşayacaktı 0 0 Yanıtla
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