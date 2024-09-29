Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş - Son Dakika
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Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş

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Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti ile ilgili neredeyse her gün isyan ettiren bir detay ortaya çıkıyor. 26 suç kaydına rağmen sokakta elini kolunu sallaya sallaya gezen Geçti'nin geçmişte bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ve delil yetersizliğinden beraat ettiği ortaya çıktı. Geçti'nin olay sırasında kadına "Biz işin içinden her şekilde sıyrılırız" dediği de raporlarla sabitlendi.

29.09.2024 08:16
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İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti'nin, geçmişte bir kadına yönelik cinsel saldırı ve darp suçlarından yargılandığı ve beraat ettiği ortaya çıktı.

KADINI DARP EDİLMİŞ HALDE BULDULAR

2021 yılının Kasım ayında Ümraniye'deki bir oto galeride yaşandığı ortaya çıkan olayda polis ekipleri, kadına şiddet ihbarı üzerine geldikleri oto galeride Aynur Ş. (34) isimli kadını darp edilmiş halde buldu. İddiaya göre, o dönemde 16 yaşında olan Yunus Emre Geçti, kadına "para verdim, benimle olmak zorundasın" diyerek cinsel saldırıda bulundu ve kadını odaya kilitleyip darp etti.

ARKADAŞLARI DA KADINA MÜDAHALE ETMEDİ

Kadın, kaçmaya çalıştığı her seferinde Geçti tarafından tekrar darp edildi. Olay yerine gelen Geçti'nin arkadaşları da kadına müdahale etmedi. Kadın polisi arayacağını söylediğinde ise telefonu elinden alınarak fırlatıldı. Aynur Ş.'nin şikayeti üzerine Geçti hakkında "basit cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "mala zarar verme" suçlarından 14 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BERAAT KARARI

İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi'nde görülen davada, Yunus Emre Geçti tüm suçlamaları reddetti ve "Bana iftira atıyor, asıl o beni darp etti" savunması yaptı. Mahkeme, kadının telefonundaki kırığın olaydan önce de olabileceğini belirterek, Geçti'nin savunmasını kabul etti ve beraat kararı verdi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre bu karara itiraz eden Cumhuriyet Savcısı ve mağdur kadının avukatı, dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. 2023 yılında verilen kararda, İstinaf Mahkemesi, mağdur kadının doktor raporlarında yer alan darp izlerinin, olay anlatımıyla uyumlu olduğunu ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunun unsurlarını taşıdığını belirterek, beraat kararını bozdu. Dosya, yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye iade edildi.

"BİZ İŞİN İÇİNDEN HER ŞEKİLDE SIYRILIRIZ"

Yunus Emre Geçti'nin olay sırasında kadına "Biz işin içinden her şekilde sıyrılırız" dediği de raporlarla sabitlenirken, kadının ifadesiyle uyumlu yaralanmaların yerel mahkeme tarafından yeterince dikkate alınmadığı tespit edildi. Şimdi gözler, yerel mahkemenin yeniden vereceği karara çevrildi.

Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş

Güvenlik, Ümraniye, 3-sayfa, Mahkeme, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş - Son Dakika

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