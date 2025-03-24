Ankara Kızılay'da, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla düzenlenen protestolarda gergin anlar yaşandı. Eylemciler arasında yer alan bir gösterici, elinde pankartla yürüdüğü sırada kendisine vuran polise tepki gösterdi.
Polise "Mal mısın?" şeklinde çıkışan eylemciye karşı polis memuru sert bir yanıt verdi. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından polis, göstericinin gözaltına alınmasını emretti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Polis memuru, göstericinin kendisi için sarf ettiği cümleye çok kızdı: Alın bunu gözaltına - Son Dakika
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