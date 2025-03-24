Polis memuru, göstericinin kendisi için sarf ettiği cümleye çok kızdı: Alın bunu gözaltına

Mesut Vatansever:

Bir chp klasiği, sonuç belli Akp oyları süpürür çünkü halk görüyor olanları hırsız var diye bağıranlar memleketi soymuş soğana çevirmiş ama siyaset diyorlar, asıl sokak sahipleri bekliyor bu arada o yğzden artık bırakın bu komediyi, yedik içtik eğlendik artık evinize gidin pişman olmayın sonra