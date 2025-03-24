Polis memuru, göstericinin kendisi için sarf ettiği cümleye çok kızdı: Alın bunu gözaltına - Son Dakika
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3.Sayfa

Polis memuru, göstericinin kendisi için sarf ettiği cümleye çok kızdı: Alın bunu gözaltına

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Ankara Kızılay'da tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek eyleminde gösterici, elinde pankartla yürüdüğü esnada kendisine vuran polise "Mal mısın?" deyince ortalık karıştı.

24.03.2025 12:01
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Ankara Kızılay'da, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla düzenlenen protestolarda gergin anlar yaşandı. Eylemciler arasında yer alan bir gösterici, elinde pankartla yürüdüğü sırada kendisine vuran polise tepki gösterdi.

"MAL MISIN?" DEDİ, ORTALIK KARIŞTI

Polise "Mal mısın?" şeklinde çıkışan eylemciye karşı polis memuru sert bir yanıt verdi. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından polis, göstericinin gözaltına alınmasını emretti.

Polis memuru, göstericinin kendisi için sarf ettiği cümleye çok kızdı: Alın bunu gözaltına

Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Kızılay, Güncel, Ankara, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis memuru, göstericinin kendisi için sarf ettiği cümleye çok kızdı: Alın bunu gözaltına - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • mustafa uzun:
    Günümüz polisleri kendini kral zannediyor ülkede hukuk sistemi işlemiyor derken bu olaylardan bahsediyoruz çalıştığını iddia edenlerin başına inşallah bu gibi olayların gelmesini ve acı çekmelerini diliyorum 242 436 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    MAL SİZ OLMASANIZ HIRSIZİN PEŞİNDE KOŞMAK YERİNE NEDEN NİÇİN DİYE SORGULAMA YAPARSİNİZ 398 214 Yanıtla
  • Barış:
    Hangi hakla vatandaşa vurursun? Adam ne yaptı? Sokaklar saldırgan katil hırsız tecavüzcülerle dolu, gidin onlarla mücadele edin Haksızlık yapıyorsunuz! 251 347 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Hemde sarayin mali 176 298 Yanıtla
  • or ac:
    bazıları reklam için gözaltına kendini aldırtıyor. sonra belki belediyeden birşeyler kapar, chp nasıl olsa hemen iş veriyor. 222 137 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    nevrozda gt korkusuyla pambık şeker dağıtan egm ankarada kralın faruk olmuş yine :) 103 174 Yanıtla
  • Mesut Vatansever:
    Bir chp klasiği, sonuç belli Akp oyları süpürür çünkü halk görüyor olanları hırsız var diye bağıranlar memleketi soymuş soğana çevirmiş ama siyaset diyorlar, asıl sokak sahipleri bekliyor bu arada o yğzden artık bırakın bu komediyi, yedik içtik eğlendik artık evinize gidin pişman olmayın sonra 133 93 Yanıtla
  • İbrahim Eğrek:
    Siyaset öyle bir hal almışki ;ihbar eden CHP, çalan CHP, rantı bölüşemeyen CHP , bu avellerde çıkmış eylem yapıyor, Saman kafa diyincede kızıyorlar 146 74 Yanıtla
  • Mustafa Çelik:
    Doğru seze ne denir 73 54 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Mustafa Çevre,Sen gerçek hırsız gördün mü hiç? 30 25 Yanıtla
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