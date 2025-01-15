Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

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15 yaşındaki oğlu Ökkeş Berk Tehçi'nin bir yıl önce intihar etmesinden eşini ve eşinin ailesini sorumlu tutan Mersin'in Tarsus ilçesinde görevli polis memuru, 5 kişiyi katletti.

KİMİNİ BOĞARAK KİMİNİ DE BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye polis memuru olan Mehmet Tehçi, bugün sabah saatlerinde, öğretmen kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi Adana'daki etüt merkezinden alarak Kabasakal Mahallesi'ndeki kırsal alana götürerek öldürdü. Daha sonra Tarsus'a dönen şüpheli, eşi Ferdane Tehçi'yi (37) boğarak öldürdü ve ardından otomobiliyle Adana'ya geçti. Adana'da kayınbabasının evine gelen Mehmet Tehçi, kahvaltı masasında bulunan kayınbabası Yusuf Tehçi ve kayınvalidesi Hüsne Tehçi'nin de boğazlarını keserek öldürdü. Baldızı Semiha Tehçi'yi ise kalbinden bıçaklayarak hayatına son verdi.

POLİS ZANLIYI YOLDA YAKALADI

Sabah saatlerinde işlenen cinayetler ortaya çıkınca, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin Osmaniye'ye gitme ihtimaline karşı önlem aldı. Zanlı, Ceyhan Yılan Kale mevkiinde durdurularak gözaltına alındı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

KATLİAMDA SIR PERDESİ ARALANDI

Dehşete düşüren olayda polis memuru olan Mehmet Tehçi'nin geçtiğimiz yıl intihar eden 15 yaşındaki oğlu Ökkeş Berk Tehçi'nin ölümünden eşinin ailesini sorumlu tuttuğu ve bu nedenle de katliamı yaptığı öğrenildi.