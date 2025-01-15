Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Geniş Video İzle

Mersin'de görevli bir polis memurunun, Tarsus'ta eşini boğarak, Adana'da kayınvalidesi ve kayınbabasının boğazını keserek, baldızını kalbinden bıçaklayarak, öğretmen kayınbiraderini ise kırsal alana götürerek öldürdü. Dehşete düşüren olayda katliamı yapan polis memurunun 1 yıl önce intihar eden 15 yaşındaki oğlunun ölümünden eşinin ailesini sorumlu tuttuğu öğrenildi.

15.01.2025 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 yaşındaki oğlu Ökkeş Berk Tehçi'nin bir yıl önce intihar etmesinden eşini ve eşinin ailesini sorumlu tutan Mersin'in Tarsus ilçesinde görevli polis memuru, 5 kişiyi katletti.

KİMİNİ BOĞARAK KİMİNİ DE BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye polis memuru olan Mehmet Tehçi, bugün sabah saatlerinde, öğretmen kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi Adana'daki etüt merkezinden alarak Kabasakal Mahallesi'ndeki kırsal alana götürerek öldürdü. Daha sonra Tarsus'a dönen şüpheli, eşi Ferdane Tehçi'yi (37) boğarak öldürdü ve ardından otomobiliyle Adana'ya geçti. Adana'da kayınbabasının evine gelen Mehmet Tehçi, kahvaltı masasında bulunan kayınbabası Yusuf Tehçi ve kayınvalidesi Hüsne Tehçi'nin de boğazlarını keserek öldürdü. Baldızı Semiha Tehçi'yi ise kalbinden bıçaklayarak hayatına son verdi.

Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

POLİS ZANLIYI YOLDA YAKALADI

Sabah saatlerinde işlenen cinayetler ortaya çıkınca, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin Osmaniye'ye gitme ihtimaline karşı önlem aldı. Zanlı, Ceyhan Yılan Kale mevkiinde durdurularak gözaltına alındı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

KATLİAMDA SIR PERDESİ ARALANDI

Dehşete düşüren olayda polis memuru olan Mehmet Tehçi'nin geçtiğimiz yıl intihar eden 15 yaşındaki oğlu Ökkeş Berk Tehçi'nin ölümünden eşinin ailesini sorumlu tuttuğu ve bu nedenle de katliamı yaptığı öğrenildi.

Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Mersin, Tarsus, Adana, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Çelikk:
    İyi yapmış 11 154 Yanıtla
  • Köylü Dayı:
    kimse durduk yere böyle bisey yapmaz Allah bilir diyelim vesselam 31 79 Yanıtla
  • Habip Erdoğan:
    bide polis olcak pehh örnek insana bak bahane hazır oğlum oldu piskolojim bozuldudu 12 41 Yanıtla
  • Fahri URHAN:
    Of of of. Hem intihar edene hem öldürülenlere hem de birilerini öldürecek kadar dolmuş polise hepsine çok üzüldüm çook. 40 5 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    psikolojik bozukluk insana yapmam dedigi herşeyi yaptırır... 42 2 Yanıtla
  • Fatih Çoban:
    yazık bir aslanım Arkada iki tane çocuğun hem anası hem Babasız Kaldı Keşke daha iyi düşünseydim 35 0 Yanıtla
  • Süleyman Işık:
    Aile yılımız kutlu olsun 29 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ne olursa olsun o yaşlı kadınla adamın ne suçu var 25 4 Yanıtla
  • Ramo:
    5 kişiyi öldürüp buna birde devlet imkanlarıyla yedirip içirmek kadar kötü bir şey olamaz 9 18 Yanıtla
  • Erkan Mahir:
    a k bunların hepsinin.soyadı aynımı 6 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:01:33. #1.13#
SON DAKİKA: Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.