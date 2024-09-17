Polis yeleği giyen hırsızlık çetesi, takı satışı yapan kadını soydu

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Bir başka mide bulandıran görüntü daha! Bu kez Antalya\'dan...

İnternet üzerinden takı satan bir kadının evinde yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, önce evin kapısını çalan bir kadın, takılara bakıp beğenmediğini söyleyerek ayrıldıktan sonra telefonla bir grup adamı eve çağırdı.

POLİS YELEĞİ GİYİNMİŞ HIRSIZLAR EVE ZORLA GİRDİ

Kısa süre sonra, polis yeleği giymiş kişiler evin kapısını zorla açarak içeri girdi. Kadının başına silah dayadıktan sonra kendisi ve çocuğunun ellerini ve ağızlarını bağlayan hırsızlar, evdeki takıları çuvallara doldurarak çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın, yaşadığı korkunç olayın ardından, "Çocuklarımın rızkı bu. Hırsızları bulun ve mallarımızı geri getirin" diyerek yetkililerden yardım istedi. Hırsızların yakalanması ve çalınan eşyaların geri getirilmesi için soruşturma başlatıldı.