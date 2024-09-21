Polisin müdahalesi olmasa ölebilirdi! Tek hamlede taksi şoförünü kurtardı

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Narin\'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi girişinde nöbet tutan polis memuru, nefes almakta zorluk çeken taksi şoförüne müdahale ederek hayatını kurtardı. Gece saat 00.10'da meydana gelen olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

NÖBET SIRASINDA YARDIMA KOŞTU

Koruma Polislerinden Gökhan Dağkıran, kapı giriş kontrol görevlisi olarak nöbet tuttuğu sırada bir taksinin yavaşladığını fark etti. Taksiden inen sürücü Gürkan Bayraktar'ın nefes almakta zorlandığını gören Koruma Polisi anında müdahale etti. Taksi şoförünün sırtına vurarak nefes almasını sağlamaya çalışan Polis memuru Dağkıran, daha sonra Heimlich manevrası uyguladı. Polis, zamanında müdahaleyle sürücünün hayata tutunmasını sağladı.