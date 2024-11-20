Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı

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İzmir'de kavga ihbarına giden polislere yönelik silahlı saldırıda 3 polis memuru yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından sokağa dökülen mahalleli saldırıyı gerçekleştiren şahsın iş yerini taşladı.

İHBARA GİDEN POLİSLERE SALDIRI

Seferihisar ilçesine bağlı Turabiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

YARALI 3 POLİSTEN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılan polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MAHALLELİ AYAKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki vatandaşlar tarafından saldırıyı gerçekleştiren şahsın iş yerine taşlarla saldırıldı.

YAKALANDI

İzmir Valiliği, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, "Olayın şüphelisi silahıyla birlikte yakalandı" açıklaması yaptı.