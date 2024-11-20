İzmir'de kavga ihbarına giden polislere yönelik silahlı saldırıda 3 polis memuru yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından sokağa dökülen mahalleli saldırıyı gerçekleştiren şahsın iş yerini taşladı.
Seferihisar ilçesine bağlı Turabiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılan polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki vatandaşlar tarafından saldırıyı gerçekleştiren şahsın iş yerine taşlarla saldırıldı.
İzmir Valiliği, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, "Olayın şüphelisi silahıyla birlikte yakalandı" açıklaması yaptı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı - Son Dakika
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