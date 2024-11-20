Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı - Son Dakika
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Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı

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İzmir Seferihisar'da ihbara giden polis ekiplerine yönelik silahlı saldırıda yaralanan 3 polis memurundan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından sokağa dökülen mahalleli saldırıyı gerçekleştiren şahsın iş yerini taşladı.

20.11.2024 22:39  Güncelleme: 22:51
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İzmir'de kavga ihbarına giden polislere yönelik silahlı saldırıda 3 polis memuru yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından sokağa dökülen mahalleli saldırıyı gerçekleştiren şahsın iş yerini taşladı.

İHBARA GİDEN POLİSLERE SALDIRI

Seferihisar ilçesine bağlı Turabiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı

YARALI 3 POLİSTEN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılan polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı

MAHALLELİ AYAKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki vatandaşlar tarafından saldırıyı gerçekleştiren şahsın iş yerine taşlarla saldırıldı.

Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı

YAKALANDI

İzmir Valiliği, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, "Olayın şüphelisi silahıyla birlikte yakalandı" açıklaması yaptı.

Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı

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Son Dakika 3.Sayfa Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Nejat Genc:
    3 tane polisi ateş eden ve yaralayan bir Alçak nasıl olur da sağlam teslim alınır hayret 85 1 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    Seferihisar karakol polisleri üzenlerine vazife olmayan islerede bakıyorlar fazla ozguven zarar 5 35 Yanıtla
  • astronot marslı:
    bunun 7 sulalesini s..kn 32 0 Yanıtla
  • mehmed demir:
    gebertin şunu 30 1 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Bunun gtündn kan almazsanız haram olsun 21 1 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Besle benim vergilerimle, zehir zıkkım olsun. 1 0 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    yaşasın ABD polisi!!.. 0 0 Yanıtla
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