Polisten kurtulmak için yine polisten yardım istedi - Son Dakika
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Polisten kurtulmak için yine polisten yardım istedi

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Bir vatandaşın bir olaya müdahale eden polisleri kayda almasıyla ortalık karıştı. Polis, ''Sen niye videoya alıyorsun'' diye tepki gösterirken, vatandaş bunun yasal olduğunu savundu. Polisle şahıs arasında kovalamaca yaşanırken, vatandaşın bağırarak yine polisten yardım istemesi dikkat çekti.

01.02.2025 23:02
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Türkiye'de bir olaya müdahale eden polis ekipleri ile bir vatandaş arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Hangi şehirde yaşandığı bilinmeyen olayda, polisler kendilerini kayda alan vatandaşa tepki gösterdi.

"SEN NİYE VİDEOYA ALIYORSUN?"

"Sen niye videoya alıyorsun?" sorusuna karşılık vatandaş bunun yasal olduğunu savundu. "Videoyu kapat. Telefonu getir. Kimlik istiyorum senden." diyen polise şahıs, "Kimliğimi veririm telefonuma dokunamazsın. TC'mi veririm. Sen benim boğazıma sarıldın. Niye yaklaşayım ben sana?" yanıtını verdi.

POLİSTEN KAÇARKEN POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Şahsın video kaydını durdurmaması karşısında sinirlenen polis, kendisine durdurmaya çalışan bir vatandaşı da aşarak kovalamaya başladı. Sokak arasında devam eden kovalamacada ilginç anlar yaşandı. Polisten kaçan şahsın, "Yardım edin polis" diyerek yardım istediği anlar kameraya yansıdı.

Polisten kurtulmak için yine polisten yardım istedi

3-sayfa, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polisten kurtulmak için yine polisten yardım istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Tarık:
    Adam olacak doğru söylüyor yasal olarak kayda geçsin alabilir senin hakkın yok vatandaşa saldırmaya 41 66 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    bakalım polis beyefendi acıga alınacak mı. 39 63 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    teröristmi kovalıyosun sen. şerefli subayları görevden alacağına böyle devletin gücünü kendi gücü sanıp görevini kötüye kullanan ciğersizleri görevden alın 26 64 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    alın bu polisi. gitsin mafyacılık oynasın sağda solda 11 25 Yanıtla
  • Çelikk:
    Polislere dokunmayın 17 6 Yanıtla
  • vasfi demir:
    polis efendi naneyi yemedinmi şimdi)) 4 16 Yanıtla
  • ZaZa null:
    Burada asıl soru şu, bir insan videosunun cekilmesini istemiyor veya rahatsız oluyor ise, video eylemini gerceklestirmek suçmu degil mi?? 17 3 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    polislerin de g.,,.tü kalktı 4 14 Yanıtla
  • Özgür Salman:
    böyle bir habere, böyle bir olaya koyduğunuz başlık bu mu gerçekten? 11 2 Yanıtla
  • Özlem kara null:
    köylüleri yaparsan sonuç 2 9 Yanıtla
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