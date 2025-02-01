Türkiye'de bir olaya müdahale eden polis ekipleri ile bir vatandaş arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Hangi şehirde yaşandığı bilinmeyen olayda, polisler kendilerini kayda alan vatandaşa tepki gösterdi.
"Sen niye videoya alıyorsun?" sorusuna karşılık vatandaş bunun yasal olduğunu savundu. "Videoyu kapat. Telefonu getir. Kimlik istiyorum senden." diyen polise şahıs, "Kimliğimi veririm telefonuma dokunamazsın. TC'mi veririm. Sen benim boğazıma sarıldın. Niye yaklaşayım ben sana?" yanıtını verdi.
Şahsın video kaydını durdurmaması karşısında sinirlenen polis, kendisine durdurmaya çalışan bir vatandaşı da aşarak kovalamaya başladı. Sokak arasında devam eden kovalamacada ilginç anlar yaşandı. Polisten kaçan şahsın, "Yardım edin polis" diyerek yardım istediği anlar kameraya yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Polisten kurtulmak için yine polisten yardım istedi - Son Dakika
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