Protestolar sırasında polislerin yere yatırdığı kişi sivil polis çıktı - Son Dakika
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Protestolar sırasında polislerin yere yatırdığı kişi sivil polis çıktı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından başlayan protestolar sırasında polislerin yere yatırıp gözaltına almak istedikleri kişi sivil polis çıktı. Yere yatırılan kişinin "Beni bırak, ben sivil polisim" dediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

26.03.2025 09:24
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri'ye gönderilmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor.

YERE YATIRIP GÖZALTINA ALMAK İSTEDİLER

Ankara'daki İmamoğlu protestoları sırasında dün akşam saatlerinde çok konuşulacak bir olay yaşandı. NOW TV Ana Haber Bülteni'nde yer alan haberde, polislerin eylemci diye yere yatırıp gözaltına almak istedikleri kişi sivil polis çıktı.

"BENİ BIRAK, BEN SİVİL POLİSİM"

Gösteriler sırasında kaydedilen görüntülerde, polislerin gözaltına almak için yere yatırdıkları kişinin "Beni bırak, ben sivil polisim" dediği ve polis olduğunun anlaşılmasının ardından ekipler tarafından serbest bırakıldığı anlar yer alıyor.

Protestolar sırasında polislerin yere yatırdığı kişi sivil polis çıktı

Ekrem İmamoğlu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Protestolar sırasında polislerin yere yatırdığı kişi sivil polis çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • BURAK HANZADE:
    sonra diyorlarki orantılı davranıyoruz la vandallıktan gözünüz dönmüş kendi meslektaşınızı bile jopluyosunuz çkallar 20 28 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    wal admin et resmi koymuş akkoyundakakika.com 20 13 Yanıtla
  • Aaron Tim:
    İnsan koyduğu resme bi bakar ya. 16 1 Yanıtla
  • bedir arslan:
    peki et resmi neyin nesi 13 1 Yanıtla
  • BirNeFesSiir null:
    allar haberin altındakı resimde et var ne kadar chplı varsa hepsi bunlar gibi maaaalllll :))))) 6 6 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bu nasil resim yahu 10 1 Yanıtla
  • Osman Gazi:
    Ak dote koyun diyorsunuz itina ile koyuyrz 0 1 Yanıtla
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