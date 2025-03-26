Protestolar sırasında polislerin yere yatırdığı kişi sivil polis çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri'ye gönderilmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor.

YERE YATIRIP GÖZALTINA ALMAK İSTEDİLER

Ankara'daki İmamoğlu protestoları sırasında dün akşam saatlerinde çok konuşulacak bir olay yaşandı. NOW TV Ana Haber Bülteni'nde yer alan haberde, polislerin eylemci diye yere yatırıp gözaltına almak istedikleri kişi sivil polis çıktı.

"BENİ BIRAK, BEN SİVİL POLİSİM"

Gösteriler sırasında kaydedilen görüntülerde, polislerin gözaltına almak için yere yatırdıkları kişinin "Beni bırak, ben sivil polisim" dediği ve polis olduğunun anlaşılmasının ardından ekipler tarafından serbest bırakıldığı anlar yer alıyor.