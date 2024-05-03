Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı

Konya'da psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'ın özel kliniğinde para karşılığı reçete ile uyuşturucu niteliği taşıyan hap ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. 51 kişinin gözaltına alındığı operasyonda aralarında Ferit Karaduman'ın da bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu almak isteyenlerle WhatsApp üzerinden yaptıkları yazışmalar da ortaya çıktı.

03.05.2024 17:28
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Konya'da psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'ın özel kliniğine, para karşılığı reçete ile uyuşturucu niteliği taşıyan hap ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. 51 kişinin gözaltına alındığı operasyonda aralarında Ferit Karaduman'ın da bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu almak isteyenlerle WhatsApp üzerinden yaptıkları yazışmalar da ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILARINA PARAYLA REÇETE YAZDI

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'ın, İhsaniye Mahallesi'ndeki özel kliniğinde, çoğunluğu uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaştı.Şüphelilerin, reçeteyle temin ettikleri hapları kullandığı ve ticaretini yaptığını saptandı.

Psikiyatri doktorundan reçeteli uyuşturucu ticareti! 36 şüpheli tutuklandı
Psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, aralarında doktor Karaduman'ın da bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı.

Psikiyatri doktorundan reçeteli uyuşturucu ticareti! 36 şüpheli tutuklandı

ADRESLERDEN ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE VE HAP ÇIKTI

Adreslerde yapılan aramalarda da 178 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 2 bin 586 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma süresince Karaduman'ın kliniği kapatıldı.

Psikiyatri doktorundan reçeteli uyuşturucu ticareti! 36 şüpheli tutuklandı

WHATSAPP ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU TİCARETİ

Öte yandan uyuşturucu bağımlıları ile doktor Ferit Karaduman arasındaki yazışmalar da ortaya çıktı. Karaduman'a mesaj atan kişilerin reçete yazdırmak istedikleri ve ödeme için İBAN bilgisi aldıkları görüldü.

Psikiyatri doktorundan reçeteli uyuşturucu ticareti! 36 şüpheli tutuklandı
Psikiyatri doktorundan reçeteli uyuşturucu ticareti! 36 şüpheli tutuklandı
Psikiyatri doktorundan reçeteli uyuşturucu ticareti! 36 şüpheli tutuklandı
Psikiyatri doktorundan reçeteli uyuşturucu ticareti! 36 şüpheli tutuklandı

Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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