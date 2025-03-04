Ramazanda oruç tutan çalışana yemek ücreti ödenir mi? Yanıtı sözleşmede gizli - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ramazanda oruç tutan çalışana yemek ücreti ödenir mi? Yanıtı sözleşmede gizli

Geniş Video İzle

Ramazanda oruç tutan çalışanın yemek ücretiyle ilgili tüm kafa karışıklıklarına konunun uzmanı yanıt verdi. Yargıtay'a kadar taşınan "Yemeğin parası iş yerinden talep edilebilir mi?" sorusu da netleşti. Yemek kartlarıyla ilgili ödeme aynı şekilde devam ederken, iş yeri yemekhanesinde hizmet alan çalışanların sözleşmesinde "Oruçlu olan personele yemek ücreti ödenir" ibaresi yoksa ücret ödenmez.

04.03.2025 12:33  Güncelleme: 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışanlar için özellikle işyerindeki yemek ücretleri açısından farklı uygulamalar var. Kimi iş yeri yemek kartı verirken kimisi de çalışanlarına kendi yemekhanesinden yemek hazırlıyor. Ramazan ayı idrak edilirken en çok merak edilen konuların başında oruç tutan çalışanın yemediği yemeğin ücreti var. Çalışanlar "Yemeğin parası iş yerinden talep edilebilir mi?" sorusuna yanıt arıyor. Yargıtay'a kadar taşınan bu sorunun cevabı çalışanın imzaladığı iş sözleşmesinde gizli.

KONU YARGITAY'A KADAR TAŞINDI

Benzer bir olayda konunun Yargıtay'a karar taşındığını söyleyen Sosyal Güvenlik Uzmanı Musa Çakmakçı, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin kararında "Somut olayda davacı dava dilekçesinde yemek ücreti talebinde bulunmuş, yemek ücretinin Ramazan ayında oruç tuttuğundan yiyemediği yemeğin bedeline ilişkin olduğunu belirtmiştir. Davacı tanıkları ve davalı şirket işçilerin yemeklerini kurum yemekhanesinden yediklerini Ramazan ayında herhangi bir ücret verilmediğini, yemek veya kumanya yardımının yapılmadığını beyan etmişlerdir. Bu nedenle Ramazan ayında oruç tutan işçilere yemek ücretinin ayrıca verildiği ispat edilemediğinden talebin reddi gerekirken Mahkemece eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir" dediğini aktardı.

İŞ SÖZLEŞMESİ KRİTİK

Yargıtay kararından yola çıkaran Sosyal Güvenlik Uzmanı Çakmakçı, "Bu karardan yola çıkarak, işveren normal aylarda çalışanlara "nakit olarak yemek ücreti" veya "ticket, sodexo gibi yemek kartları şeklinde" ödeme araçları verilmesi kararlaştırılmışsa ve bu şekilde ödeme yapıyorsa bu ödemeyi Ramazan ayında oruçlu olsun veya olmasın işveren tüm işçilere ramazanda aynı şekilde ödemek zorundadır. Ancak işyerinde yemekhane hizmeti varsa; bu noktada iş sözleşmesine bakılır. Oruç tutan işçi için, iş sözleşmesinde "Oruçlu olan personele yemek ücreti ödenir" şeklinde hüküm bulunması durumunda oruçlu çalışana yemeğin bedeli kadar ödeme yapılmak zorundadır. Hüküm yok ise ödenme zorunluluğu yoktur." ifadelerini kullandı.

Ramazanda oruç tutan çalışana yemek ücreti ödenir mi? Yanıtı sözleşmede gizli

İş Dünyası, Yargıtay, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ramazanda oruç tutan çalışana yemek ücreti ödenir mi? Yanıtı sözleşmede gizli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ümit Demir :
    Zaten işveren oruç tutan birinin yemek ucretini vermiyecegini dusunuyorsa alsin o ücreti bi tarafina ... 17 2 Yanıtla
  • Ers Çky:
    toplu yemek israfın başıdır insanlar o yemekleri yemiyor veya açlığını bastırmak için bir kaç kaşık alıyor bırakıyor dışarıdan yemek isteyip ceblerinden veriyor. bu bütün kurumlarda böyle onca yemek çöp olup gidiyor. 8 2 Yanıtla
  • Neco3955:
    neden ve ne alaka konusu bile saçma çalışanın hakkı bu verilir tabiki 2 1 Yanıtla
  • Coronaci :
    niye odenmesin elaman orucunu tutuyorsa yemekhaneye talimat verirsin eksik yemek cikar o eksik yemegin parasinida iscine odersin sulh olunur ne farkediyo oglen veya iftarda yemesi .?? .zihniyet meselesi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:45:05. #7.11#
SON DAKİKA: Ramazanda oruç tutan çalışana yemek ücreti ödenir mi? Yanıtı sözleşmede gizli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.