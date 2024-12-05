Rejinin \'\'terör örgütü\'\' hatırlatması Ahmet Hakan\'ı sinirlendirdi

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CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sinirlendiği anlar çok konuşuldu. Suriye'deki son durumun ele alındığı programda moderatör Ahmet Hakan rejiden kulağına "HTŞ için terör örgütü" ifadelerinin kullanılması uyarısı yapılmasına ve bu uyarının sık sık tekrar edilmesine öfkelendi.

"KAÇ KERE DİYELİM?"

Ahmet Hakan program devam ederken bir anda yüksek sesle tepkisini dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "İkide bir kulağıma 'terör örgütü' diyorsunuz. Biz de terör örgütü HTŞ diyoruz. Kaç kere diyelim?"