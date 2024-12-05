Rejinin ''terör örgütü'' hatırlatması Ahmet Hakan'ı sinirlendirdi - Son Dakika
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Rejinin ''terör örgütü'' hatırlatması Ahmet Hakan'ı sinirlendirdi

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Konuklarıyla Türkiye'nin yanı başındaki gelişmeleri değerlendiren Ahmet Hakan, rejinin hatırlatması sonrası sinirlendi. Suriye'deki son durumu değerlendiren Hakan, rejiden kulaklığına sürekli ''HTŞ terör örgütü'' uyarısı gelmesi sonrası tepki gösterdi.

05.12.2024 07:17  Güncelleme: 07:33
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CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sinirlendiği anlar çok konuşuldu. Suriye'deki son durumun ele alındığı programda moderatör Ahmet Hakan rejiden kulağına "HTŞ için terör örgütü" ifadelerinin kullanılması uyarısı yapılmasına ve bu uyarının sık sık tekrar edilmesine öfkelendi.

"KAÇ KERE DİYELİM?"

Ahmet Hakan program devam ederken bir anda yüksek sesle tepkisini dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "İkide bir kulağıma 'terör örgütü' diyorsunuz. Biz de terör örgütü HTŞ diyoruz. Kaç kere diyelim?"

Rejinin \'\'terör örgütü\'\' hatırlatması Ahmet Hakan\'ı sinirlendirdi

3-sayfa, Türkiye, Gündem, Suriye, Medya, Yaşam, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rejinin ''terör örgütü'' hatırlatması Ahmet Hakan'ı sinirlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet İPTAŞ:
    HTŞ TERÖR ÖRGÜTÜ İSE ÖZGÜR SURİYE ORDUSU UZAK DURMALI O ZAMAN,YOKSA İSRAİLE ZEMİN HAZIRLANIYORDUR. TÜRKİYE SÜRECİ İYİ DEĞERLENDİRMELİ . 12 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TÜRKİYE DE YAYINCILIK BU ISTE YÖNETİCİ NE DIYORSA O 19 2 Yanıtla
  • Aa:
    bunuda sunucu yapanın 8 8 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    kimsenin bir şey bildiği yok araştırma zahmetine de gitmiyorlar utanç duyulacak bir durum htş sutiyede aşiretlerden birisi yerel halk pyd pkk ve rejime karşı savaşan guruplar 5 2 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    Ahmet sen sinirlenebiliyor musun dönek ahmet 0 1 Yanıtla
  • Alişan Işık:
    İşid+elnusra=Htş terör örgütü 0 0 Yanıtla
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