Rektör Yardımcısı Görevden Alındı - Son Dakika
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Rektör Yardımcısı Görevden Alındı

Rektör Yardımcısı Görevden Alındı

ATÜ Rektör Yardımcısı Cihan Çetinkaya, başsavcı adını kullanarak rüşvet alırken yakalandı.

10.12.2024 09:02
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Cumhuriyet Başsavcılığının ismini kullanarak 3 milyon lira aldığı öne sürülen Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) rektör yardımcısı görevden alındı.

Adana ATÜ Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'nın bir suçlunun serbest bırakılması için başsavcının adını kullanarak 3 milyon lira para aldığı iddia edildi. Parayı alırken sivil polislerce suçüstü yakalandığı ileri sürülen rektör yardımcısı gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:

"Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, tamamen şahsını ilgilendiren bir durum sebebiyle adli mercilerce soruşturma başlatılması ve bu durumdan haberdar olunması üzerine 9 Aralık tarihi itibariyle rektör yardımcılığı görevinden alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği kamuoyunun bilgisine sunulur." - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rektör Yardımcısı Görevden Alındı - Son Dakika

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