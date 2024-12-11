Rektör Yardımcısından Dolandırıcılık Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rektör Yardımcısından Dolandırıcılık Açıklaması

Rektör Yardımcısından Dolandırıcılık Açıklaması

Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, dolandırıcılıkla suçlandığını ve kumpas kurulduğunu iddia etti.

11.12.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Cumhuriyet Başsavcısının ismini kullanarak 3 milyon lira aldığı öne sürülen ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektör Yardımcılığı görevinden alınan Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, "Sayın Başsavcının adını hiçbir telefon görüşmesinde kullanmadım, kendisini tanımam, ismini de bilmem. 40 yıllık emeklerim bir kumpas sonucunda hiç edilmeye çalışılıyor" dedi.

Adı dolandırıcılık suçlamasına karıştıktan sonra görevinden alınan Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, açıklamalarda bulundu. Çetinkaya, "11 Mart 2024'te bir araç almak isterken 'sazan sarmalı' denilen organize bir dolandırıcılık tuzağına düşürüldüm ve 1,5 milyon TL zarara uğratıldım. Olayın ardından dolandırıcılar hakkında şikayetçi oldum ve çetenin bazı faillerinin 7-8 ay sonra yakalandığını duydum. Halen Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesinde sanıkların yargılanma süreci devam etmektedir. Sanık yakalandıktan sonra sanığın abisi telefonla bana ulaşıp aylar önceki araç satış bedelini bana havale etti. Sanığın tahliye edilmemesi üzerine, abisi beni arayıp suç duyurusunu geri çekmek konusunda uzlaşmak istediğini söyledi. Uzlaşmaya yanaşmadım ve buna benzer birkaç telefon daha aldım, annesinin bu süreç yüzünden tedavi gördüğünü ve mutlaka uzlaşmak istediğini söyledi. Daha sonra uzlaşma müessesesinde bir suç unsuru bulunmadığı için görüşebileceğimizi söyledim" ifadelerini kullandı.

Görüşmek maksadıyla maaş hesabının bulunduğu bankanın şubesi önünde, kameraların net şekilde çektiği açıya, her şey kayda geçsin niyetiyle yanında siber suçlar konusunda uzman bir arkadaşıyla geldiğini savunan Çetinkaya, "Fakat tüm bunlara rağmen bankanın önüne gittiğimde olayın bir tuzak ve kumpas olduğu gerçeğiyle karşılaştım. Medyada iddia edildiği şekliyle, Sayın Başsavcının adını hiçbir telefon görüşmesinde kullanmadım, kendisini tanımam, ismini de bilmem. 40 yıllık emeklerim bir kumpas sonucunda hiç edilmeye çalışılıyor. Biz ailecek bir lokma haram yemedik, tırnaklarımızla kazıyarak bu noktalara geldik. Yaşadığım mağduriyeti bilmeden, asılsız iddiaları ağabeyimin TÜİK Başkanı olmasıyla birleştirerek bizleri suçlu göstermeye çalışan, kul hakkı nedir bilmeyen herkesi sağduyuya davet ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Politika, 3-sayfa, Rektör, adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rektör Yardımcısından Dolandırıcılık Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • YUSUF CANER:
    40 yıllık emeği varmış . Şahsinin :)) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:33 Esad’ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye’den çekiliyor Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
10:08 İran’ın Suriye’de kaybettiği asker sayısı belli oldu İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
15:35 Anastasios Bakasetas, Süper Lig’e geri dönüyor Anastasios Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor
15:34 Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor İşte yeni mesleği Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor! İşte yeni mesleği
15:12 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti
15:12 Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:57 Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 11:20:14. #1.12#
SON DAKİKA: Rektör Yardımcısından Dolandırıcılık Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.