Baba ve iki oğlundan komşuları olan çifte saldırı! Kapıya dayanıp dehşeti yaşattlar - Son Dakika
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Baba ve iki oğlundan komşuları olan çifte saldırı! Kapıya dayanıp dehşeti yaşattlar

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Balıkesir'de bir restoran sahibi olan baba ve iki oğlu, motosiklet park yeri tartışmasının ardından komşularının oturduğu eve saldırdı. Evde bulunan karı koca saldırganlar tarafından darbedildi. Olay sırasında güvenlik kameraları da kayıttaydı.

30.07.2024 16:16  Güncelleme: 16:37
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Balıkesir Ayvalık'ta motosiklet park yeri tartışması kavgayla bitti. Komşularını kapısına dayanan şüpheliler ortalığı savaş alanına çevirdi.

EVİN KAPISINI KIRIP KARI KOCAYA SALDIRDILAR

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda'da yer alan bir restoranını sahibi olan baba ve iki oğlu komşularının motosikletini park ettiği yere sinirlendi.

Sözlü tartışmanın ardından taraflar olaysız şekilde dağılırken siniri alamayan baba ve iki oğlu gece saatlerinde komşularının kapısına dayandı.

Restoran sahibi ve iki oğlu komşularının kapısına dayandı! Karı koca park yeri tartışmasında darbedildi

Taş ve sopalar ile eve saldıran şüpheliler ellerine geçen ne varsa eve fırlatarak kapıyı kırdı. Evde bulunan karı koca da saldırganlar tarafından darbedildi.

Sokakta terör estiren saldırganlar bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan korku dolu dakikalardan geriye ise güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Baba ve iki oğlundan komşuları olan çifte saldırı! Kapıya dayanıp dehşeti yaşattlar

Motosiklet, Balıkesir, Baba, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baba ve iki oğlundan komşuları olan çifte saldırı! Kapıya dayanıp dehşeti yaşattlar - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Deniz Polat: Geldiğimiz son nokta.Adalet olsa haneye tecavüzden içerden çıkamazlar.Ama neredeee 19 0 Yanıtla
    Deniz Polat: Ver birdefa 36 yıl haneye tecavüzden.Birdaha kim kimin evini basabilir.Kimde var o yürek ev basmaya 10 0
  • Ali İzzet Aşrak: evde bile rahat yok 15 2 Yanıtla
  • Şenel Demircan: arkadan kelepçe direk kodese 6 1 Yanıtla

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