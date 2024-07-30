Baba ve iki oğlundan komşuları olan çifte saldırı! Kapıya dayanıp dehşeti yaşattlar

3.Sayfa

Görüntüler The Walking Dead\'den bir kare değil tamamen gerçek

Sahtekarlar şimdi de diploma satmaya başladı! e-Devlet iddiaları ise tam skandal

Kenan Işık için tören düzenlendi! Bir isim tabutun başından hiç ayrılmadı

Genç kadın çarşafla kendini asarak intihar etti, geriye yürek yakan bu sözleri kaldı

Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı

Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti

Balıkesir Ayvalık'ta motosiklet park yeri tartışması kavgayla bitti. Komşularını kapısına dayanan şüpheliler ortalığı savaş alanına çevirdi.

EVİN KAPISINI KIRIP KARI KOCAYA SALDIRDILAR

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda'da yer alan bir restoranını sahibi olan baba ve iki oğlu komşularının motosikletini park ettiği yere sinirlendi.

Sözlü tartışmanın ardından taraflar olaysız şekilde dağılırken siniri alamayan baba ve iki oğlu gece saatlerinde komşularının kapısına dayandı.

Taş ve sopalar ile eve saldıran şüpheliler ellerine geçen ne varsa eve fırlatarak kapıyı kırdı. Evde bulunan karı koca da saldırganlar tarafından darbedildi.

Sokakta terör estiren saldırganlar bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan korku dolu dakikalardan geriye ise güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.