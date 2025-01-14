Reyhanlı saldırısının faili Muhammed Dib Koralı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Reyhanlı saldırısının faili Muhammed Dib Koralı tutuklandı

Geniş Video İzle

2013 yılında Hatay Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Koralı, MİT'in Suriye'de düzenlediği nokta operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

14.01.2025 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'ye düzenlediği nokta operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdiği, 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKAN TUNÇ GELİŞMEYİ DUYURDU

Gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi X hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Hatay ili Reyhanlı ilçemizde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.

Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Reyhanlı saldırısının faili Muhammed Dib Koralı tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakalamıştı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör saldırısının planlayıcıları arasında yer alan ve saldırıda kullanılan bombaları temin eden Muhammed Dib Koralı'nin saklandığı yeri tespit etmişti. MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla yakalanan Koralı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.

Reyhanlı saldırısının faili Muhammed Dib Koralı tutuklandı

MİT, terör saldırısının faili ve planlayıcıları arasında yer alan Yusuf Nazik'i de 2018'de Suriye'de düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirmişti.

Reyhanlı saldırısının faili Muhammed Dib Koralı tutuklandı
Reyhanlı saldırısının faili Muhammed Dib Koralı tutuklandı

Reyhanlı, Güvenlik, 3-sayfa, Türkiye, Suriye, Terör, Hatay, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Reyhanlı saldırısının faili Muhammed Dib Koralı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Nejdet Aydemir:
    Eğer 53 kişinin gerçek katiliyse. Hapiste fakir fukara nın sırtında yemek yemesin. Yasa çıkarılıp idam edilmeli 16 0 Yanıtla
  • Murat Aslan:
    Sorun yok 3-5 Yıl sonra bi heyet de buna gider. 14 0 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Bu militanın binlercesi ülke içerisinde dolanıyor, deaş' a yapılan operasyonlar en iyi kanıtı 9 0 Yanıtla
  • Volkan Acar:
    cezaevinde gül gibi bakiliyolar bunları sedneyada yatiricaksin o zaman gönlümüz bı nebze sogur 2 0 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    bu adamın suçu ne. gelsin dem parti grup toplantısınd bu da konuşsun. Umut hakkindan istifade etsin. bir ulkucu olarak tek isteğim budur. 1 1 Yanıtla
  • osman şahin:
    Çok inandırıcı değil 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:13:56. #1.12#
SON DAKİKA: Reyhanlı saldırısının faili Muhammed Dib Koralı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.