Reyhanlı saldırısının faili Muhammed Dib Koralı tutuklandı

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Felaket nedeniyle bir şirket hedefte! Yangınla ilgili ilk oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'ye düzenlediği nokta operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdiği, 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKAN TUNÇ GELİŞMEYİ DUYURDU

Gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi X hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Hatay ili Reyhanlı ilçemizde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.

Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."