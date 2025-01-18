Reza Zarrab\'ın çiçeği burnunda eşinden ilk hamle!

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2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan, daha sonra kefaletle serbest bırakılan Reza Zarrab, Dilara Altıntop ile Miami'de evlendi.

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab, Bitter dergisine göre, eski milli yüzücü Dilara Altıntop ile iki ay önce resmi nikahlarını kıydıktan sonra 16 Ocak'ta görkemli bir düğün töreni düzenledi. Düğüne, Türkiye'den İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ve Demet Akalın gibi isimler de dahil olmak üzere 150 kişi katıldı.

Üç gün süren düğünden önce davetlilere, organizasyon sırasında fotoğraf ve video çekilmemesi gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Düğün görüntülerinin sızmaması için üç gün boyunca telefonlar güvenlik görevlileri tarafından toplandı.

PROFİL FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ

Çiçeği burnunda gelin Dilara Altıntop, evlendikten sonra ilk hamle olarak Instagram hesabında eşi Reza Zarrab ile bir karesini profil fotoğrafı yaptı. İşte o kare...