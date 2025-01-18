Reza Zarrab'ın çiçeği burnunda eşinden ilk hamle! - Son Dakika
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Reza Zarrab'ın çiçeği burnunda eşinden ilk hamle!

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ABD'de yaşamını sürdüren Reza Zarrab, eski milli yüzücü Dilara Altıntop ile Miami'de evlendi. Altıntop, evlendikten sonra ilk iş profil fotoğrafını değiştirdi.

18.01.2025 15:39  Güncelleme: 15:56
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2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan, daha sonra kefaletle serbest bırakılan Reza Zarrab, Dilara Altıntop ile Miami'de evlendi.

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab, Bitter dergisine göre, eski milli yüzücü Dilara Altıntop ile iki ay önce resmi nikahlarını kıydıktan sonra 16 Ocak'ta görkemli bir düğün töreni düzenledi. Düğüne, Türkiye'den İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ve Demet Akalın gibi isimler de dahil olmak üzere 150 kişi katıldı.

Üç gün süren düğünden önce davetlilere, organizasyon sırasında fotoğraf ve video çekilmemesi gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Düğün görüntülerinin sızmaması için üç gün boyunca telefonlar güvenlik görevlileri tarafından toplandı.

PROFİL FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ

Çiçeği burnunda gelin Dilara Altıntop, evlendikten sonra ilk hamle olarak Instagram hesabında eşi Reza Zarrab ile bir karesini profil fotoğrafı yaptı. İşte o kare...

Reza Zarrab'ın çiçeği burnunda eşinden ilk hamle!
Reza Zarrab'ın çiçeği burnunda eşinden ilk hamle!
Reza Zarrab\'ın çiçeği burnunda eşinden ilk hamle!

3-sayfa, Magazin, Miami, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Reza Zarrab'ın çiçeği burnunda eşinden ilk hamle! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser:
    seni inönüye bekliyoruz Beşiktaşın çocuğu reza zarrab dön yuvana seviliyorsun canım kardeşim 4 27 Yanıtla
  • Selim Yavuz:
    Hiç bir haber değeri yok safsata 22 1 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    çok güzelmis maşallah 6 6 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ebrudan sonra bu kız coşturur adamı 10 1 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    adam Türk kızlarına basmayı seviyor 8 0 Yanıtla
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