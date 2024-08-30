Kocaeli\'de de Skandal! İzmir\'deki Gibi Cinsel İlişkiye Girdiler

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İzmir Alsancak'ta sabah saatlerinde etraftakilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri büyük yankı uyandırmıştı. Bu olayın yankıları sürerken benzer bir skandal da Kocaeli'de yaşandı.

"GELDİĞİMİZ NOKTA İÇLER ACISI"

Görüntülerde bir kadın ve erkeğin çevredekilere aldırış etmeden uygunsuz hareketler sergilediği görülüyor. Kısa sürede gündem olan videonun altına "Her şeyin iyice b*kunu çıkardınız", "Toplum nereye gidiyor?", "Bu yozlaşma değil de ne?", "Geldiğimiz nokta içler acısı" şeklinde yorumlar yapıldı.