Kocaeli'de de Skandal! İzmir'deki Gibi Cinsel İlişkiye Girdiler - Son Dakika
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Kocaeli'de de Skandal! İzmir'deki Gibi Cinsel İlişkiye Girdiler

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İzmir Alsancak'ta yaşanan cinsel ilişki skandalının ardından benzer bir olay da Kocaeli'de yaşandı. Görüntülerde bir kadın ve erkeğin çevredekilere aldırış etmeden uygunsuz hareketler sergilediği görülüyor. Videonun yayılmasıyla birlikte toplumda büyük tepki oluştu.

30.08.2024 17:12  Güncelleme: 17:18
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İzmir Alsancak'ta sabah saatlerinde etraftakilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri büyük yankı uyandırmıştı. Bu olayın yankıları sürerken benzer bir skandal da Kocaeli'de yaşandı.

"GELDİĞİMİZ NOKTA İÇLER ACISI"

Görüntülerde bir kadın ve erkeğin çevredekilere aldırış etmeden uygunsuz hareketler sergilediği görülüyor. Kısa sürede gündem olan videonun altına "Her şeyin iyice b*kunu çıkardınız", "Toplum nereye gidiyor?", "Bu yozlaşma değil de ne?", "Geldiğimiz nokta içler acısı" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kocaeli\'de de Skandal! İzmir\'deki Gibi Cinsel İlişkiye Girdiler

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de de Skandal! İzmir'deki Gibi Cinsel İlişkiye Girdiler - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Uğur Kart: CHP Lİ GENÇLER HÜR DÜŞÜNÜYOR 32 26 Yanıtla
  • Samet Çakır: Ülkede ahlak maneviyat diye hiç bişey kalmadı. Lan biz sevgilimizin elini tutamazsak dışarda. Sosyal medya sapkınlığı artırdı 18 1 Yanıtla
  • Haluk Akkaya: Otel ve apart fiyatları biraz daha yükselsin siz asıl o zaman görün gizli saklı yapılanların aleni bir şekilde yapılmaya başlandığını 9 7 Yanıtla
  • ali veli: kıyamet alametleri baya baya çıkıyor ha :o 7 3 Yanıtla

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