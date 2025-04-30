Rize\'de hafif ticari araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

Rize'nin İkizdere ilçesinde Erzurum istikametinden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç Sivrikaya köyü mevkisinde kontrolden çıkıp takla attı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Yol kenarında ters dönerek duran araçta bulunan Hüseyin Karataş , Avni Püşür ile Afganistan uyruklu Namibullah Mehrabam hayatını kaybetti. Habip Rahman Mufakkır ve Ahmedhan Muhammedi ise yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.