Rize'nin İkizdere ilçesinde Erzurum istikametinden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç Sivrikaya köyü mevkisinde kontrolden çıkıp takla attı.
Yol kenarında ters dönerek duran araçta bulunan Hüseyin Karataş , Avni Püşür ile Afganistan uyruklu Namibullah Mehrabam hayatını kaybetti. Habip Rahman Mufakkır ve Ahmedhan Muhammedi ise yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Rize'de hafif ticari araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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