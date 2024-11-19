Rize'de Yaşanan Korkunç Heyelan: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rize'de Yaşanan Korkunç Heyelan: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Rize\'de Yaşanan Korkunç Heyelan: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaşanan korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı.

19.11.2024 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı heyelan anının görüntüleri ortaya çıktı.

Çayeli ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde yan yana yer alan 7 katlı binaların arka kısmında bulunan istinat duvarı sabah saat 06.30 sularında şiddetli yağışlar sebebiyle çöktü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ DE YARALANDI

Çöken istinat duvarı bir binaya zarar vererek 1. katta ailesi ile birlikte yaşayan Yakup Bayraktar'ın bulunduğu dairenin içine girdi. Kopan duvar ve toprağın altında kalan Bayraktar evinde yaşamını yitirirken, aynı aileden 4 kişi daha yaralandı.

Rize'de Yaşanan Korkunç Heyelan: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

HEYELAN ANINDA SU BÖYLE PÜSKÜRDÜ!

Öte yandan heyelan anı çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın arkasından giren balçık ve suyun binanın ön kısmından çıkması anbean görüntülere yansıdı.

Doğal Afetler, 3-sayfa, Çayeli, Güncel, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Yaşanan Korkunç Heyelan: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:19 Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yattı Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı
23:14 Hizbullah’tan İsrail’in Başkenti Tel Aviv’e Füze Saldırısı Hizbullah'tan İsrail'in Başkenti Tel Aviv'e Füze Saldırısı
22:51 Zehra Güneş’ten sürpriz imza Zehra Güneş'ten sürpriz imza
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
22:33 Yalova’nın 43 günlük içme suyu kaldı Yalova'nın 43 günlük içme suyu kaldı
22:12 Suudi Arabistan’dan Youssef En-Nesyri’ye Türk futbol tarihine geçecek teklif Suudi Arabistan'dan Youssef En-Nesyri'ye Türk futbol tarihine geçecek teklif
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 17:58:22. #1.13#
SON DAKİKA: Rize'de Yaşanan Korkunç Heyelan: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.