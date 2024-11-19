Rize\'de Yaşanan Korkunç Heyelan: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Rize'de 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı heyelan anının görüntüleri ortaya çıktı.

Çayeli ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde yan yana yer alan 7 katlı binaların arka kısmında bulunan istinat duvarı sabah saat 06.30 sularında şiddetli yağışlar sebebiyle çöktü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ DE YARALANDI

Çöken istinat duvarı bir binaya zarar vererek 1. katta ailesi ile birlikte yaşayan Yakup Bayraktar'ın bulunduğu dairenin içine girdi. Kopan duvar ve toprağın altında kalan Bayraktar evinde yaşamını yitirirken, aynı aileden 4 kişi daha yaralandı.

HEYELAN ANINDA SU BÖYLE PÜSKÜRDÜ!

Öte yandan heyelan anı çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın arkasından giren balçık ve suyun binanın ön kısmından çıkması anbean görüntülere yansıdı.