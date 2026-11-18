Rize'nin Pazar ilçesi Kız Kalesi mevkiinde devam eden otopark inşaatı çalışmaları sırasında zemini boşalan kara yolunun bir şeridi çöktü.

Olay, Pazar ilçesine bağlı Kız Kalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolunun hemen altında sürdürülen otopark yapımı çalışmaları sırasında yol zemininde boşalma yaşandı. Altı boşalan asfalt yolun Rize istikametindeki şeridi büyük bir gürültüyle bir anda çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken ekipler, ulaşımı kontrollü olarak tek şeritten sağlamaya başladı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çöken yolda onarım çalışmaları öncesi inceleme yapıldığı bildirildi.