Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu - Son Dakika
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Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni Van Gölü sahilinde bulundu. Rojin'in cansız bedenini, bahçe sulamaya giderken bulan Mehmet Emin Ankay, ''Saat 14.10 sıralarıydı. Karartıyı fark ettim. Yaklaştığımda ceset olduğunu anlayınca hemen yetkilileri aradım'' dedi. Kabaiş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

15.10.2024 19:07
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27 Eylül'de kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde son kez görülen Rojin'in cansız bedeni 18 gün sonra bulundu. Rojin'in cansız bedenini Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde ilk gören işçi konuştu.

ACI HABER 18. GÜNDE GELDİ

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. 27 Eylül günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 18 günde acı haber geldi.

SAHİLDE CESET OLDUĞU İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Aramaların 13'üncü gününde Van Gölü kıyısında başörtüsü de bulunan Kabaiş için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, itfaiye, Kızılay ve gönüllü arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ederken, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sahilinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'e ait olduğu tespit edildi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Mollakasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

ROJİN'İN CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Kabaiş'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

ROJİN'İN CANSIZ BEDENİNİ BULAN İŞÇİ KONUŞTU

Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, Mollakasım Mahallesi'nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu. İnşaat işleri ile uğraşan Ankay, sahile yakın bölgede bulunan arkadaşına ait yazlıkta bulunduğu sırada sahildeki karartıyı fark ettiğini söyledi. Yaklaştığında kadın cesedi olduğunu görünce hemen jandarmaya haber verdiğini belirten Ankay, "Saat 14.10 sıralarıydı. Karartıyı fark ettim. Yaklaştığımda ceset olduğunu anlayınca hemen yetkilileri aradım." dedi.

Rojin\'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

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Son Dakika 3.Sayfa Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sudem meliss:
    Amca sen neler gördün keşke o şekilde olmasaydı 5 0 Yanıtla
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