Rojin Kabaiş soruşturmasında skandal ihmal: Dosyayı aydınlatacak detay atlanmış - Son Dakika
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Rojin Kabaiş soruşturmasında skandal ihmal: Dosyayı aydınlatacak detay atlanmış

21.07.2026 11:29
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Van'da 2024'te kaybolup ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in üzerindeki elbiselerden DNA örneği alınmadığı ortaya çıktı. Ailenin avukatının talebiyle iki yıl sonra DNA izleri incelenecek. Baba, delillerin örtbas edildiğini iddia ederek Adalet Bakanı'na seslendi.

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasında skandal bir ihmal ortaya çıktı. İddiaya göre 

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekimde göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in üzerindeki elbiselerden DNA örneği alınmadığı ortaya çıktı. Avukatın talebiyle kıyafetlerdeki DNA izlerine iki yıl sonra bakılacak.

BABA KABAİŞ'TEN "ÖRTBAS" İDDİASI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 2024 yılında kaybolmuş, aramalar sonucunda göl kenarında cansız bedeni bulunmuştu. Aile, olaya intihar denilmesini kabul etmeyip hukuk mücadelesi başlatmıştı. Baba Nizamettin Kabaiş, soruşturma sürecinde ihmaller ve delil karartmaları olduğunu ileri sürüp kızının intihar ettiği görüşüne katılmadı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken aile, kızının o gün üstündeki elbiselerden DNA örnekleri ve şüpheli ölümlerin suda boğulma sonucu mu gerçekleştiğini, yoksa kişinin öldürüldükten sonra mı suya atıldığını belirlemek için yapılan diatom testinin yapılmadığını öğrendi. Aile, yeni avukatları aracılığıyla bunların yapılmasını talep etti. Baba Kabaiş, Van'da bazı yetkililerin olayı örtbas ettiğini öne sürerek, Adalet Bakanıyla yapacağı yeni görüşmede artık konuşacağını dile getirdi.

"ŞOKE OLDUK, BUNLAR NEDEN YAPILMAMIŞ?"

Nizamettin Kabaiş, daha önce yapılması gereken şeylerin yapılmadığını söyledi. Kızının üzerindeki kıyafetlerden DNA'lara bakılacağını belirten Kabaiş, vekalet verdikleri avukat sayesinde çok şeyin ortaya çıkacağını ifade etti. Zamanında diatom testi de yapılmadığını dikkat çeken Kabaiş, "Şoke olduk, bunlar neden yapılmamış. Bu, örtbas anlamına geliyor. Kim görevini kötüye kullanmışsa buradan Adalet Bakanına sesleniyorum. Görevi kötüye kullananlar için artık Adalet Bakanının devreye girmesi lazım. Bunu neden zamanında yapmamışlar. İki sene sonra avukatımız daha talep ediyor. Çoğu delilleri karartıyorlar. Köyde kaç beyaz araç giriş-çıkış yapmış, oda arkadaşının ifadesi olsun, kamera kayıtları olsun" dedi.

"BUNU ZAMANINDA YAPMAMIŞLAR"

Kabaiş, o esnada bir tane dönen kamera olduğunu işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bize, bu kamera bozuktur dediler. Biz de aldırmadık. Ama Adalet Bakanına ziyarete giderken Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bir yazı göndermiş. Demiş ki üniversitenin bozuk kamerası yoktur. Bozuk değilse bunun görüntüsü nerededir. Bozuk ise tutanak tutup kameranın biri bozuk olduğunu diyeceksiniz. İki sene sonra yapılmayan şeyler yapılıyor. Mollakasım'da kamera kayıtlarının çoğu silinmiş. Zamanında yapılsaydı bu olay çözülürdü. O cansız beden nereden gelmiş, herhangi birisi mi bıraktı yoksa gölün içinden mi geldi. Orada villalar çok, ön ve arka cephelerde kameralar vardır. Rojin'in cansız bedeni bulunduğu yerde çok kamera görüyor. Su yüzeyinden mi gelmiş yoksa birinin bıraktığı görülür. Bunu zamanında yapmak istememişler, yapmamışlar. Bu ne anlama geliyor? Örtbas anlamına geliyor."

"BAKANA BİR ŞEY, BİZE BAŞKA ŞEY ANLATIYORLAR"

Van'da çoğu yetkilinin bu olayın çözülmesini istemediğinin altını çizen Kabaiş, "Adalet Bakanına başka bir şey, bize başka bir şey anlatıyorlar. Artık son noktaya geldi, bunu söyleyeceğim. Makamlarına saygım var. Ama kızıma hakaret yapılsa, intihar edildi denilse cevap vereceğim. Tekrar Ankara'ya gideceğiz. Eksikliklerini söyleyeceğim. Adalet Bakanına her şeyi orada anlatacağım artık. Savcıya soruyorum bunlara niye bakılmamış? Diyor öncekiler bakmamış, bizim suçumuz yoktur. Madem yapılmamışsa sende onlardan şikayetçi olacaksın. Devlet ona o makamı, kürsüyü vermişse hakkını verecek. Çok perişan olduk. Sürekli Van'a, Ankara'ya git gel yapıyorum, televizyonlara çıkıyorum ki örtbas etmesinler. Van'daki bazı yetkililer örtbas ediyorlar. Bunu daha açık açık söyleyeceğim. Gerekirse Cumhurbaşkanına çıkıp ricada bulunacağım" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

Kaynak: İHA

Van, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rojin Kabaiş soruşturmasında skandal ihmal: Dosyayı aydınlatacak detay atlanmış - Son Dakika

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