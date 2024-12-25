RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Narin Güran' davasıyla ilgili dikkat çeken uyarı - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Narin Güran' davasıyla ilgili dikkat çeken uyarı

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti davasında yarın görülecek duruşmaya ilişkin önemli bir uyarıda bulundu. Ebubekir Şahin "Duruşma sırasında ve sonrasında medyamızdan sorumluluk ve duyarlılık bekliyoruz" dedi.

25.12.2024 20:19
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından 'Narin Güran cinayeti' davasının yarın görülecek duruşmasına ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"SORUMLULUK VE DUYARLILIK BEKLİYORUZ"

RTÜK Başkanı Şahin, Narin Güran cinayet davasının yarın gerçekleştirecek yeni duruşmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İlk soruşturma sırasında yayıncılık ilkelerini medyanın zorladığını belirten Şahin, "Duruşma sırasında ve sonrasında medyamızdan sorumluluk ve duyarlılık bekliyoruz. İlk soruşturma aşamasında maalesef yayıncılık ilkelerini zorlayan medyamızı bu kez azami dikkatli olmaya ısrarla davet ediyorum. Amacımız gerçeklerin ortaya çıkmasıdır" dedi.

Dosyanın gizlilik kapsamında delillerinin ifşa edilmemesini belirten Şahin, "Dosyaya giren gizlilik kapsamındaki delillerin ifşa edilmesi gibi sonucu akamete uğratacak tutumlardan kaçınılması şarttır. Yasamızda ve tüm yayıncılarımızın imza vererek onayladığı görsel işitsel medya etik ilkeleri" sarihtir. Bu ilkelere riayet etmeyen sorumsuz yayıncılar hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır. Önemle hatırlatır, ilkeli habercilerimize teşekkür eder, başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Davada ikinci duruşma yarın yapılacak. Cumhuriyet savcısının mütalaasını sunduğu davada, 4 sanığın yargılanmasına Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin\'den \'Narin Güran\' davasıyla ilgili dikkat çeken uyarı

Ebubekir Şahin, Narin Güran, Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Narin Güran' davasıyla ilgili dikkat çeken uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Talat Yelbuz:
    A HABER E SOYLE 2 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Yarın Duruşmada Hiç Birşey Çıkmayacak İtirafcılarda Hep Susacak 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş Konuşma Yine Ferhat Serbest 0 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    öpüşme sahnelerine Müslüman ülkede nasıl izin veriliyor sayın başkan onuda açıklarmısınız 0 0 Yanıtla
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