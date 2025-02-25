RTÜK Başkanı'ndan Altaylı'ya olay suçlama: Sen git sahiplerin gelsin

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Gazeteci Fatih Altaylı, bu sabahki YouTube yayınında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ni paylaşmasına tepki göstererek "Adam, 3 senedir İletişim Başkanı olmak istiyor. AK Parti'yi kutlayınca mı tarafsızlığına helal geldi? Onun en basit suçu odur. Göze sokacak ki göze girsin" ifadelerini kullandı.

"JETONLU İFTİRA AYGITI GİBİ ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Altaylı'ya yanıtı ise hayli sert oldu. X hesabından bir paylaşım yapan Şahin "Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!! Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum.

"TÜRK ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKSIN"

Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerindolayısıyla açtığımızmaddi ve manevi tazminat davalarıkabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın!

"ŞİMDİ GİT DEBELENDİĞİN PİSLİK ÇUKURUNA"

Sözde tarafsız gazeteci olarak birilerikızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın. Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin."