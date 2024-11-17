RTÜK Başkanı'ndan son uyarı: İlke kararlarına uymazlarsa toptan yok ederiz - Son Dakika
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RTÜK Başkanı'ndan son uyarı: İlke kararlarına uymazlarsa toptan yok ederiz

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programları hakkında, "İlke kararlarına uymazlarsa, en son eğer ki çaresiz kalır isek bunu kaldırma yönüne veyahut da bunu toptan yok etme, ortadan kaldırma yönüne gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.

17.11.2024 11:30  Güncelleme: 11:58
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Televizyonda gündüz kuşağında yayınlanan programlar için daha önce de uyarı yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den sert bir uyarı daha geldi. Şahin Meclis'te bilgi verirken söz konusu programlarla ilgili olarak 2021 yılından bu yana 26 bin 998 şikayet geldiğini ifade etti.

"GÜNDÜZ KUŞAĞI EN ÇOK İZLENEN, EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN PROGRAMLAR"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu oranın toplam şikayet oranının yüzde 13,4'ünü kapsadığını belirten Şahin, "Gündüz kuşağı programını 'muhalif' veya 'muhalif olmayan' bütün kanallar yapıyor. Gündüz kuşağı programları en çok reyting alan programlar, en çok para getiren programlar, en çok izlenen programlar, en çok da şikayet edilen programlar. Biz yöneticiler ile toplantılar yaptık. Ama iki üç ay yapıyorlar, uyarılarımıza dikkat ediyorlar, sonra diyorlar ki: 'Reytinglerimiz düştü, izlenmiyoruz, tekrar buraya döneceğiz.' Bu demek değildir ki izlenilmek için her şeyi yapalım." diye konuştu.

"GEREKİRSE TOPTAN ORTADAN KALDIRIRIZ"

RTÜK olarak bu programlar için ilke kararları yayınladıklarını belirten Şahin, "Bu ilke kararlarına güveniyoruz. Bu saatten sonra yapılacak olan bu tür ihlaller olayı farklı bir tarafa götürür. Bundan sonraki süreç artık son noktadır. 'Değişen bir şey olmuyor' denirse, nihayetinde bir kanuni düzenlemeyle birlikte bunun tamamen kalkacağını arkadaşlarımız da biliyorlar ve bunun bilincindeler. İlke kararları hem sert tedbirler içerir hem de uygulanmaması mümkün olmayan kararlardır. En son eğer ki çaresiz kalır isek bunu kaldırma yönüne veyahut da bunu toptan yok etme, ortadan kaldırma yönüne gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum."

RTÜK Başkanı\'ndan son uyarı: İlke kararlarına uymazlarsa toptan yok ederiz

Ebubekir Şahin, Televizyon, 3-sayfa, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa RTÜK Başkanı'ndan son uyarı: İlke kararlarına uymazlarsa toptan yok ederiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yunus Uslu:
    Kaldırın artık kaldırın . Sürekli sözde şöyle yaparız böyle yaparız . Ne aile yapısı kaldı ne ar namus 2 0 Yanıtla
  • İlyas Sarı:
    Sizden bi cacik olmaz bu zamana kadar nerdeydiniz 1 0 Yanıtla
  • Murat Çardancık:
    çok grç kalınmış karar.. hepsi boş program.. onun yerine ahlak dürüst saygıdeğer içeren eğitici programlar konsa tabi millet uyanacak.... ki şu an ögle kuşagındaki tüm programlar milleti uyutmak için uyumaya devam 0 0 Yanıtla
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