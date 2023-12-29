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RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi - Son Dakika
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RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi

RTÜK, tarikat ve cemaatleri konu alan Kızıl Goncalar dizisine toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıktan dolayı ceza verdi. RTÜK'ün kararında dizideki börek sahnesinin de payı olduğu ortaya çıktı.

29.12.2023 - 10:20,  Güncelleme: 11:01
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RTÜK, tarikat ve cemaatleri konu aldığı için seyircilerin tepkisini çeken Kızıl Goncalar dizisine ceza verdi. Üst kurul, dizi ile kanal için toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıktan idari para ve 2 kez program durdurma cezası verdi. Kızıl Goncalar dizisine ceza verilmesinin sebeplerinden birinin, dizideki börek sahnesi olduğu açıklandı.

BÖREK SAHNESİNDEN DOLAYI CEZA ALDILAR

CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün FOX TV ve diğer televizyon kanallarına verdiği cezaları paylaştı. X hesabından paylaşım yapan Taşçı, "RTÜK tarikat ve cemaatlere boyun eğdi! Tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü kurgusal olarak anlatan Kızıl Goncalar dizisine toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi" ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün CHP'li üyesi Tuncer Keser, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kızıl Goncalar'a ceza verilmesinin nedenlerinden birinin dizideki 'börek sahnesi' olduğunu belirtti.

RTÜK'ün Kızıl Goncalar'a verdiği cezanın gerekçesi belli oldu! Börek sahnesi başlarını yakmış

BÖREK SAHNESİNDE NE OLUYOR?

Kızıl Goncalar dizisinde 'Faniler' adlı tarikata bağlı bir börekçinin, "has tereyağı" sloganıyla satış yapmasına karşın ürünlerinde kalitesiz bir yağ çeşidini kullandığını gösteren bir sahne ekrana geldi. Börekçide işe başlayan Meryem (Özgü Namal) bu duruma tepki göstererek İdris Efendi'ye "Kutuların üzerindeki yazıları değiştirmeniz lazım. Orada 'has tereyağlı' yazıyor" diyor. İdris Efendi de" Topla pılını pırtını seninle mi uğraşacağız? Bana kadın başıyla ticareti öğretiyor" diyerek bağırıyor. Dizinin diğer bölümünde ise hile yapan börekçi, tarikatın lideri "Efendi Hazretleri"nin kararıyla cezalandırılıyordu.

RTÜK'ün Kızıl Goncalar'a verdiği cezanın gerekçesi belli oldu! Börek sahnesi başlarını yakmış
RTÜK'ün Kızıl Goncalar'a verdiği cezanın gerekçesi belli oldu! Börek sahnesi başlarını yakmış
RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini \'Toplumun değerlerine aykırı\' gerekçesiyle ceza verdi
YORUMLAR (1)
  • Recep Yaşakan: bu dizi bizim toplumumuza uygun değil RTÜK kaldırsın Yanıtla 22 60

Kızıl Goncalar, Özcan Deniz, Özgü Namal, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi - Son Dakika
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