Rus fenomenin hatalı sollama yüzünden öldüğü söyleniyordu gerçek başkaymış - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rus fenomenin hatalı sollama yüzünden öldüğü söyleniyordu gerçek başkaymış

Geniş Video İzle

Muğla'da motosiklet geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Rus fenomenin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kaza sırasında fenomenin herhangi bir kusuru olmadığı belirlenirken fenomenin takipçileri bu durum karşısında derin üzüntü duydu.

28.09.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde, Rusya uyruklu sosyal medya fenomeni 38 yaşındaki Tatiana Ozolina'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, adli tıp kurumunun hazırladığı raporda, Ozolina'nın 'hatasız', diğer sürücü Onur Obut'un 'asli kusurlu' olduğu kaydedildi.

Rusya vatandaşı motosiklet tutkunu internet fenomeni Tatiana Ozolina, dünya turu kapsamında Türkiye'ye giriş yaptı. Turda Tatiana Ozolina'ya, Onur Obut ve Sergei Khadrikov eşlik etti. Milas yönüne doğru hareket eden 3 motosikletliden Sergei Khadrikov, iddiaya göre geride kaldı. Bunun üzerine Obut ve Ozolina hız keserek diğer arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını bekledi. Bu sırada Tatiana Ozolina'nın kullandığı motosikletle Onur Obut yönetimindeki motosiklet kaza yaptı.

Rus fenomenin hatalı sollama yüzünden öldüğü söyleniyordu gerçek başkaymış

"TATİANA BANA ÇARPTI" DEMİŞTİ

Hastanede tedavisi tamamlanan Onur Obut, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Obut ifadesinde, Tatiana Ozolina ve Sergei Khardikov ile sosyal medyadan uzun süredir tanışıyorum. Kendilerini Türkiye'yi gezdirmek için davet ettim. Seyahatimiz İstanbul'da başladı. Milas ilçe sınırlarına girdiğimizde geride kalan Sergei'yi beklemek için yavaşladım. O sırada arkadan gelen Tatiana, bana çarparak savruldu dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Obut, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzlenen güvenlik kamera ve görgü tanıklarının ifadelerine göre adli tıp kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, Ozolina'nın seyir halindeyken önüne çıkan TIR nedeniyle fren yaptığı, takip mesafesini korumayan Obut'un ise Ozolina'nın motosikletine arkadan çarptığı, bu nedenle Ozolina'nın kazada kusurunun bulunmadığı, Obut'un ise asli kusurlu olduğu belirtildi.

Rus fenomenin hatalı sollama yüzünden öldüğü söyleniyordu gerçek başkaymış

KAYIT ALAN KAMERA ORTADAN KAYBOLDU

Tatiana Ozolina'nın ailesinin avukatı Ali Şan, Ozolina'nın motosikletinde bulunan ve olay anında kayıtta olduğu iddia edilen kameranın ise kazadan sonra kaybolduğunu belirtti. Kaza için duran bir sürücünün kamerayı diğer sürücülerden Obut'a verdiğini söylediğini aktaran Ali Şan, kamerayı gören bir başkası varsa savcılığa ifade vermesini istedi.

Avukat Ali Şan, kazayla ilgili soruşturmanın savcılık tarafından çok titiz yürütüldüğünü söyleyerek, Tatiana Ozolina'yı elim bir kaza sonucu kaybettik. Sadece ölüm sebebine ilişkin rapor bekleniyor. Dosyada tüm deliller toplandı. Ancak kamera kaydı kayıp. Kaza gerçekleştikten sonra bir vatandaş Tatiana'nın motosikletinde bulunan kamerayı o sırada jandarmanın orada olmaması sebebiyle diğer sürücüye verdiğini belirtti. Bu sürücü ise kendisine herhangi bir kamera verilmediğini söylüyor dedi.İddianamenin kısa süre içerisinde hazırlanmasını beklediklerini belirten Şan, Savcılık tarafından alınan kaza tespit tutanağında, adli tıp raporunda Tatiana'nın kusursuz olduğu, kusurlu olanın şüpheli olduğu sabit. Birçok görgü tanığı ifadesini vermiş durumda. Eğer kazayı gören birisi varsa, lütfen savcılığa başvurup ifadelerini versinler. Tatiana Ozolina'nın ailesi, şüphelinin kendileriyle irtibat kurmaması nedeniyle üzgünler diye konuştu.

Rus fenomenin hatalı sollama yüzünden öldüğü söyleniyordu gerçek başkaymış

NE OLMUŞTU?

Kaza, 21 Temmuz'da saat 17.30 sıralarında, Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Rusya vatandaşı motosiklet tutkunu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina, dünya turu kapsamında temmuz ayının ikinci haftasında Türkiye'ye giriş yaptı. Turda Tatiana Ozolina'ya, Onur Obut ve Sergei Khadrikov eşlik etti. Milas yönüne doğru hareket eden 3 motosikletliden Sergei Khadrikov, iddiaya göre geride kaldı. Bunun üzerine Obut ve Ozolina hız keserek diğer arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını bekledi. Bu sırada Tatiana Ozolina'nın kullandığı motosiklet ile Onur Obut yönetimindeki motosiklet kaza yaptı. Sürücüler savrulurken kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Ozolina'nın öldüğü belirlendi. Yaralanan diğer sürücü Obut ise hastaneye götürüldü.

Rus fenomenin hatalı sollama yüzünden öldüğü söyleniyordu gerçek başkaymış

Motosiklet, 3-sayfa, Muğla, Yaşam, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rus fenomenin hatalı sollama yüzünden öldüğü söyleniyordu gerçek başkaymış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Pinokyo:
    Her boka sırf tıklansın diye fenomen yazmak habercilerin yeni üçkağıdı olsa gerek. 4 1 Yanıtla
    Tc ady:
    Gz Tatyana Rus bütün dünyadan milyonlarca takipçisi var rusyada popüler bir motorcu yani başlık tıklasın diye değil gerçekten fenomen 0 0
  • Bilgehan Göktürk:
    ........... Belkide bilerek çarptı... 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
21:34 Kayseri’de skandal görüntüler Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti Kayseri'de skandal görüntüler! Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
19:52 Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi Ahu Tuğba’nın kızının verdiği cevap olay Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 08:50:36. #1.13#
SON DAKİKA: Rus fenomenin hatalı sollama yüzünden öldüğü söyleniyordu gerçek başkaymış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement