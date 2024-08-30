Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı

Geniş Video İzle

Rusya'da bir gece kulübünde düzenlenen ve katılımcıların iPhone kazanmak için soyunduğu yarışma, büyük öfke uyandırdı. Sahne önünde soyunan iki erkek ve iki kadın katılımcı gözaltına alındı. Olaya sert tepki gösteren Vali Igor Babushkin, etkinliğin düzenlendiği yerin bir sığınak olduğunu belirtti ve olayın, savaş zamanı ahlaki değerler ve toplumsal normlar üzerine tartışmaları alevlendirdiğini ifade etti. Polis, kulübe baskın düzenleyerek organizatörleri de gözaltına aldı.

30.08.2024 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da bir gece kulübünde düzenlenen, katılımcıların iPhone kazanmak için soyunduğu yarışma büyük öfke uyandırdı. Gözaltına alınan yarışmacılar gözaltına alındı.

Astrahan bölgesindeki kulüpte gerçekleşen etkinlikte, iki erkek ve iki kadın sahne önünde soyundu. Görüntüler, 22 yaşındaki bir kadının özellikle istekli olduğunu gösterdi. Diğer üç katılımcının daha çekingen davrandığı gözlemlendi.

Tutuklanan kadın sonradan, "Yaptıklarım için pişmanım. Davranışlarım ahlak dışıydı. Herkesten özür dilerim," dedi. Kadın ayrıca ailesinden de özür diledi.

Vali Igor Babushkin olaya sert tepki gösterdi: "Bu, hepimiz için bir utançtır. Vatandaşlarımız savaşta canlarını verirken, bazıları insan onurunu aşağılayan ahlaksız bir gösteri düzenledi." Babushkin, etkinliğin düzenlendiği yerin bir sığınak olduğuna dikkat çekerek, "BUNKER'in ne olduğunu bile biliyorlar mı? Şu anda gerçek BUNKER'lerde, cephe hattında neler olduğunun farkındalar mı?" diye sordu.

Vali ayrıca, savaş sırasında Rusya'da çıplaklığa izin verilip verilmemesi gerektiğini sorguladı ve olaya karışanların isimlerinin açıklanması gerektiğini belirtti. Bu olay, Rusya'da savaş zamanı ahlaki değerler ve toplumsal normlar üzerine tartışmaları alevlendirdi.

Polis, kulübe baskın düzenleyerek organizatörleri de gözaltına aldı. Yetkililerin, benzer olayların tekrarlanmaması için gece kulüplerine yönelik denetimleri artıracağı bildirildi.

Rusya'da bir gece kulübünde iPhone için soyunma yarışması düzenledi! Büyük öfkeye sebep olan yarışma sonrası yarışmacılar özür diledi
Rusya'da bir gece kulübünde iPhone için soyunma yarışması düzenledi! Büyük öfkeye sebep olan yarışma sonrası yarışmacılar özür diledi
Rusya'da bir gece kulübünde iPhone için soyunma yarışması düzenledi! Büyük öfkeye sebep olan yarışma sonrası yarışmacılar özür diledi
Rusya'da bir gece kulübünde iPhone için soyunma yarışması düzenledi! Büyük öfkeye sebep olan yarışma sonrası yarışmacılar özür diledi
Rusya'da bir gece kulübünde iPhone için soyunma yarışması düzenledi! Büyük öfkeye sebep olan yarışma sonrası yarışmacılar özür diledi
Rusya\'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı

3-sayfa, Dünya, Rusya, Rusya, Hukuk, 3.Sayfa, Genel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
13:53 45 bin nüfusluk ilçeyi kalkındıracak çalışma Jandarma gece-gündüz nöbet tutuyor 45 bin nüfusluk ilçeyi kalkındıracak çalışma! Jandarma gece-gündüz nöbet tutuyor
17:31 Sebebi taraftarlar UEFA’dan maça saatler kala Trabzonspor’a ceza Sebebi taraftarlar! UEFA'dan maça saatler kala Trabzonspor'a ceza
16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
16:41 İşin içinde Mbappe de var Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e yeni görev İşin içinde Mbappe de var! Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev
16:32 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor
16:28 Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı
16:27 Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı
15:43 Brighton’da gündem Ferdi Kadıoğlu Herkes yaptığı seçimi konuşuyor Brighton'da gündem Ferdi Kadıoğlu! Herkes yaptığı seçimi konuşuyor
15:27 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı
15:25 Rakibine tekme atan Muslera’ya UEFA’dan ağır ceza Rakibine tekme atan Muslera'ya UEFA'dan ağır ceza
15:25 Bursa’da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı Bursa'da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 11:29:45. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement