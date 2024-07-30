Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti

Rusya\'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti

Rusya'nın St Petersburg şehrinde, Ksenia Vodyanitskaya (23) ve eşi Kirill (24), düğün partisinden döndükten kısa süre sonra trajik bir olay yaşadı. Ksenia, çiftin yaşadığı yüksek katlı apartmanın 15. katından düşerek hayatını kaybetti. Eşi Kirill, polis tarafından sorguya alındı ve eşinin ölümüyle ilgisi olmadığını belirtti. Olay şu an için kaza olarak değerlendiriliyor, ancak soruşturma devam ediyor. Ksenia, St Petersburg Devlet Veterinerlik Tıbbı Üniversitesi'nden yeni mezun olmuştu.

30.07.2024 10:08
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Rusya'nın St Petersburg şehrinde, Ksenia Vodyanitskaya (23) ve eşi Kirill (24), düğün partisinden döndükten kısa süre sonra trajik bir olay yaşadı. Ksenia, çiftin yaşadığı yüksek katlı apartmanın 15. katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay sonrası Kirill acil servisi arayarak yardım istedi. Polis tarafından sorguya alınan Kirill'in, eşinin ölümüyle ilgisi olmadığını belirttiği anlaşılıyor. Polis şu an için olayı kaza olarak değerlendiriyor, ancak soruşturma sürüyor.

Ksenia, St Petersburg Devlet Veterinerlik Tıbbı Üniversitesi'nden yeni mezun olmuştu. Düğün fotoğraflarını ölümünden kısa süre önce paylaşmaya başlamıştı.

Çiftin arkadaşları ve akrabaları, ilişkilerinde ciddi sorunlar olmadığını ve Kirill'in Ksenia'yı samimiyetle sevdiğini belirtti.

Bu arada, Mallorca'da bir otel balkonundan düşerek hayatını kaybeden 11 yaşındaki Clodagh Phelan için taziye mesajları yağdı. Ayrıca, bir sosyal medya fenomeni Aanvi Kamdar'ın, içerik çekerken 90 metrelik bir şelaleden düşerek öldüğü bildirildi.

Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti

Petersburg, Rusya, Rusya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet Duran CELIK: Düğün gecesi ne içirmişler geline. Keşke burda da olsa 3 28 Yanıtla
    Murat Çevre: Şimdi sen yorumu yaptın.. Alın bunu burdan 23 0

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SON DAKİKA: Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti - Son Dakika
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