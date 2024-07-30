Rusya\'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti

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Rusya'nın St Petersburg şehrinde, Ksenia Vodyanitskaya (23) ve eşi Kirill (24), düğün partisinden döndükten kısa süre sonra trajik bir olay yaşadı. Ksenia, çiftin yaşadığı yüksek katlı apartmanın 15. katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay sonrası Kirill acil servisi arayarak yardım istedi. Polis tarafından sorguya alınan Kirill'in, eşinin ölümüyle ilgisi olmadığını belirttiği anlaşılıyor. Polis şu an için olayı kaza olarak değerlendiriyor, ancak soruşturma sürüyor.

Ksenia, St Petersburg Devlet Veterinerlik Tıbbı Üniversitesi'nden yeni mezun olmuştu. Düğün fotoğraflarını ölümünden kısa süre önce paylaşmaya başlamıştı.

Çiftin arkadaşları ve akrabaları, ilişkilerinde ciddi sorunlar olmadığını ve Kirill'in Ksenia'yı samimiyetle sevdiğini belirtti.

Bu arada, Mallorca'da bir otel balkonundan düşerek hayatını kaybeden 11 yaşındaki Clodagh Phelan için taziye mesajları yağdı. Ayrıca, bir sosyal medya fenomeni Aanvi Kamdar'ın, içerik çekerken 90 metrelik bir şelaleden düşerek öldüğü bildirildi.