Saatlerce kaynar suyun altında kalan Rus fenomen yaşamını yitirdi

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Rus rapçi ve TikTok fenomeni Victoria Lerman, evinin banyosunda kaynar suyla yanarak hayatını kaybetti. 32 yaşındaki Lerman'ın, Rusya'nın Achinsk şehrindeki evinde birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından ölü bulunduğu ifade edildi.

ŞİDDETLİ YANIKLARA MARUZ KALDI

9 Şubat gecesi banyoya girdiği ifade edilen genç fenomenin vücudu şiddetli yanıklara maruz kaldı. Ön soruşturma raporlarına göre kaynar suyun etkisiyle bilinci kapanan Lerman, saatlerce musluktan akan kaynar suyun altında kaldı.

VÜCUDU AĞIR DEFORME OLDU

Yüzü doğrudan musluktan akan kaynar suyun altında kalan Lerman'ın vücudu ağır deforme oldu. Saatler sonra erkek arkadaşı tarafından banyoda bulunduğu ifade edilen genç kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

YAKIN ÇEVRESİNDEN CİNAYET İDDİASI

Olay "kaza sonucu ölüm" olarak değerlendirilirken, genç fenomenin yakın çevresi olayın cinayet olabileceğini öne sürdü. Soruşturmayı yürüten yetkililer, olayın yaşandığı dairede uyuşturucu maddeye rastlandığını açıklarken, Krasnoyarsk Krai Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Victoria'nın partnerinin uyuşturucu kullandığı ve şüpheli bir şekilde cenazeye katılmadığı belirtildi. Yetkililer, Lerman'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi sonucunun beklendiğini ifade etti.