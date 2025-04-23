Sağlık Bakanı Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden etkilendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: 236 VATANDAŞIMIZ YARALANDI

Bakan Memişoğlu, düşme, atlama ve panik atak gibi nedenlerden dolayı 236 kişinin depremden etkilendiğini söyledi. Memişoğlu, yaralanan tüm vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

"ÇOK ŞÜKÜR DEPREMDEN DİREK ETKİLENEN BİRİNCİL YARALANMAMIZ OLMADI"

Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı: " Türkiye'ye ve İstanbul'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum Sağlık Bakanı olarak öğle İstanbul'da yaşanan depremde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İstanbul'a intikal ettik. Çok şükür depremden direk etkilenen birincil yaralanmamız olmadı. İkincil olarak düşme, atlama veya yıkımdan, korkusundan panik atak geçiren toplam 236 vatandaşımız oldu. 173 İstanbul, 24 Tekirdağ ve Sakarya 2 tane Yalova, Bursa'da 3 vatandaşımız etkilendi. Hepsinin durumu iyi, birçoğu ayakta tedavi gördü. Yapılan ilk değerlendirmede İstanbul'da ve çevre illerdeki herhangi bir hastanemizde hizmeti aksatacak bir durum tespit etmedik"