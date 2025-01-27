Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin soruşturmada şimdiye kadar aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı, İtfaiye Müdür Vekili ve otel işletmecisinin bulunduğu 19 kişi tutuklandı.
Yangında yaralanan 50 kişiye ilişkin ise Sağlık Bakanlığı bilgi verdi. 46 kişinin taburcu edildiğini bildiren bakanlık, 4 yaralının tedavisine devam edildiğini açıkladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sağlık Bakanlığı: Bolu'daki yangında yaralanan 46 kişi taburcu edildi - Son Dakika
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