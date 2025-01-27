Sağlık Bakanlığı: Bolu'daki yangında yaralanan 46 kişi taburcu edildi - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı: Bolu'daki yangında yaralanan 46 kişi taburcu edildi

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Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında yaralanan 50 kişi hakkında bilgi verdi. Bakanlık 46 kişinin taburcu edildiğini 4 kişinin ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

27.01.2025 18:18
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Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin soruşturmada şimdiye kadar aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı, İtfaiye Müdür Vekili ve otel işletmecisinin bulunduğu 19 kişi tutuklandı.

YARALILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yangında yaralanan 50 kişiye ilişkin ise Sağlık Bakanlığı bilgi verdi. 46 kişinin taburcu edildiğini bildiren bakanlık, 4 yaralının tedavisine devam edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı: Bolu\'daki yangında yaralanan 46 kişi taburcu edildi

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Son Dakika 3.Sayfa Sağlık Bakanlığı: Bolu'daki yangında yaralanan 46 kişi taburcu edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Tekol:
    başımız sağolsun itfaiye teşkilatıni valiliklere ve kaymakamlıklar a devir edelim belediyeler bu işi layıkıyla yapamıyor mu anlayamadim 0 0 Yanıtla
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