Sağlık Bakanlığı'na ait sağlık botunda meydana gelen patlamada 1 personel hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Çanakkale'de korkunç bir olay yaşandı. Sağlık Bakanlığı'na ait sağlık botunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayla ilgili acı haberi Sağlık Bakanlığı duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana gelmiştir. Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir.
Sağlık personelimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve büyük sağlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."
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Son Dakika › 3.Sayfa › Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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