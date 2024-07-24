Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" dinletildi - Son Dakika
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Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" dinletildi

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Mersin'de terörist başı 'Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çeken gruptan gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Yakalanan şüphelilerin polis minibüsündeki görüntüleri de ortaya çıkarken, videoda ekiplerin araç içinde "Ölürüm Türkiyem" şarkısını çaldığı anlar yer aldı.

24.07.2024 08:25
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Terörist başı Abdullah Öcalan'ı övücü sloganlar eşliğinde halay çeken yaklaşık 15 kişilik grubun "Terör halayı" sosyal medyada yayınlandı. Gece saatlerinde çekildiği anlaşılan skandal görüntülerin ardından harekete geçen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, görüntülerdeki kişilerin kimliklerinin tespiti için Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

9 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüphelinin gözaltına alındığını, 2 şüpheliyi de yakalama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır" ifadelerine yer verdi.

POLİS MİNİBÜSÜNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sahilde terör halayı çeken şüphelilerin polis minibüsündeki görüntüleri de ortaya çıktı. İnternete düşen videoda terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan ve halay çeken gruba polislerin "Ölürüm Türkiyem" şarkısını dinlettiği anlar yer aldı.

Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" dinletildi

Abdullah Öcalan, Mersin, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde 'Ölürüm Türkiyem' dinletildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Nafi Aydogan: böyle paket ederler hemde süpriz muzikle 258 24 Yanıtla
    Ahmed Mehmed: Hainler bitmedi gitti 139 9
  • Selim Kayisi: Bundan daha iyi ceza olamaz sanırım. Hatta keşke eşlik etmeleri de sağlansaydı. 213 22 Yanıtla
  • Sinan Döner: Verilebilecek en güzel ceza sanırım... 178 17 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Neden sağ alip besliyorsunuz . Bu örgüt kendi içinde hesaplaşma yapmiyormu ? 152 21 Yanıtla
    Fahri Bozkurt: ölenleri mi göstersinler onlar mağaralarda edebi istirahat crkiliyorlat 69 11
  • Mehmet Yılmaz: cahille bide hainle uğraşmak zordur 155 13 Yanıtla
  • Samsun Sporlu: vtansiz bayraksiz sigintilar 144 13 Yanıtla
  • mustafa sagdic: allahini seven bizim semt e biraksin onlari. 107 16 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz: yapmayın böyle demlenenler kızacak simdi. 75 18 Yanıtla
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