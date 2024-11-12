''Sahte doktor'' iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı - Son Dakika
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''Sahte doktor'' iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı

\'\'Sahte doktor\'\' iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı

Kendisini yabancı uyruklu bir doktor olarak tanıtan Leyla isimli kadın, hakkında ''sahte doktor'' iddiası ortaya atılınca sosyal medya hesaplarını kapatarak sırra kadem bastı.

12.11.2024 15:02
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Asıl ismi Leyla olan bir kadın, Leyli ismiyle sosyal medyada ün yaptı. Binlerce takipçisi olan ve kendisini doktor olarak tanıtan kadının birçok klinikte doktor olarak çalışıp, operasyonlara dahil olduğu iddia edildi.

AYLIK KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Aylık 400 bin dolar kazandığı iddia edilen kadının aslen Türk olduğu, kendisini yabancı uyruklu olarak tanıttığı da öne sürüldü. Hakkında çıkan "sahte doktor" iddialarının ardından Leyla isimli kadın web sitesi ve sosyal medya hesaplarını kapatarak sırra kadem bastı.

'Sahte doktor' iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı

İDDİALARLA İLGİLİ HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Sağlık sektöründe yer alan diplomasız doktorlar, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Denetimsiz ortamlarda yaptıkları işlemler, insanların hayatını riske atıyor. İddia ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

'Sahte doktor' iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı

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Son Dakika 3.Sayfa ''Sahte doktor'' iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Güven Yaşar:
    burası Türkiye 22 yıldır hersey bizde 9 2 Yanıtla
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