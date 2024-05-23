Tekirdağ'da GDO'lu Mısır ve Kanola Skandalı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ'da GDO'lu Mısır ve Kanola Skandalı Ortaya Çıktı

Tekirdağ\'da GDO\'lu Mısır ve Kanola Skandalı Ortaya Çıktı

Tekirdağ'da, GDO'lu olduğu iddia edilen mısır ve kanolanın ülkeye sokulduğu olayın detayları netleşiyor. Rusya ve Ukrayna'dan 5 firma tarafından getirilen 7 gemi mısır ve 3 gemi kanolanın sahte analiz raporları hazırlanarak Tarım Bakanlığına bildirildiği ve bu gemilerdeki yükün boşaltıldığı öğrenildi. Vali Soytürk'ün talimatıyla, çeşitli fabrikalara dağılan 10 gemi kanola ve mısır toplatıldı. Tarım Bakanlığı, ürünlerde GDO olup olmadığını yapılan analizler sonucunda belirleyecek.

23.05.2024 09:49
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Ferhat Akgün/Tekirdağ - Tekirdağ'da, GDO'lu olduğu iddia edilen mısır ve kanolanın ülkeye sokulmasıyla ilgili olayındetayları netleşmeye başladı. Rusya ve Ukrayna'dan 5 firma tarafından getirilen 7 gemi mısır ve 3 gemi kanolanın sahte analiz raporları hazırlanarak Tarım Bakanlığının sistemine yüklendiği ve bu gemilerdeki yükün boşaltıldığı öğrenildi.

VALİDEN TOPLATIN TALİMATI

Kurum içinden yapılan ihbar sonucunda Tekirdağ Valiliği harekete geçti.

Olayla ilgili idari soruşturma başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vali Recep Soytürk'ün talimatıyla çeşitli fabrikalara dağılan 10 gemi kanola ve mısır geri çağrıldı. Çağrı üzerine Marmara'nın çeşitli illerine dağılan mallar, Tekirdağ'da bir depoda soruşturma sonuçlarına kadar bekletilecek. Piyasaya dağıtılan ürünlerin yarısı toplatıldı; yarısının ise izine rastlanmadı.

SİSTEME SAHTE ANALİZ RAPORLARI YÜKLEMİŞLER

Skandalın detayları belli olmaya başladı. İddialara göre, Tarım Müdürlüğü personelinin şifresi kullanılarak toplamda 5 firmaya ait 10 gemi mala ilişkin Tarım Bakanlığı sistemine sahte analiz raporları ve sahte izin belgeleri yüklendi.Şifresi kullanılan personelin olaylardan haberdar olup olmadığı soruşturma sonunda netleşecek.

Sahte belgelerin sisteme yüklenmesinin ardından gemilerde bulunan mısır ve kanola, ithalat yapan firmalar tarafından boşaltılarak Marmara'nın çeşitli illerine dağıtıldı. Skandalın ikinci perdesi ise gemilerden alınan numunelerin hiçbir şekilde laboratuvarlarda kontrol edilmediği, bunun yerine sahte raporlar hazırlanarak Bakanlığın sistemine yüklendiği ortaya çıktı.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili Tekirdağ Valiliği, Tarım Bakanlığından müfettiş talep etti. Bugün itibarıyla çalışmalara başlayan müfettişler, konu ile ilgili ön rapor hazırlayacak.

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili hızlı bir şekilde soruşturma başlatmıştı. Savcılık, Tekirdağ İl Emniyeti Müdürlüğüne konuyu bildirerek soruşturmayı derinleştirdi. Edinilen bilgiye göre, soruşturmanın devamında ithalat yapan 5 firma ve Tarım Müdürlüğünde görevli personelin gözaltına alınabileceği öğrenildi.

Tarım Bakanlığı, henüz analiz yapılmayan ürünlerde GDO olup olmadığını yapılan analizler sonucunda belirleyecek.

Tarım, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da GDO'lu Mısır ve Kanola Skandalı Ortaya Çıktı - Son Dakika

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