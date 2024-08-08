Sahte yüzbaşı, şehit fotoğrafıyla genç kadınları tuzağına düşürdü - Son Dakika
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Sahte yüzbaşı, şehit fotoğrafıyla genç kadınları tuzağına düşürdü

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10 yıl önce şehit olmuş askerin fotoğrafını kullanarak kendini yüzbaşı olarak tanıtıp kadınları tuzağına düşüren sahte yüzbaşı, son işinde yakayı ele verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan mağdur kadınlardan biri, "Bu nasıl bir vicdansızlıktır, bu nasıl bir ahlaksızlıktır? Muazzam tanıtıyor kendini, o yüzden böyle olacağı da hiç aklımıza gelmedi" ifadelerini kullandı.

08.08.2024 09:38
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2014 yılında şehit olmuş bir askerin fotoğrafını kullanarak kendini yüzbaşı olarak tanıtıp sosyal medyadan tanıştığı kadınları kandıran dolandırıcının yaptıkları pes dedirtti. Sahte yüzbaşının aşk tuzağına düşen kadının ise nişan günü eve kimsenin gelmemesiyle dünyası başına yıkıldı. Cimer'e yazan kadın kendisine gelen yanıtla neye uğradığını şaşırdı.

"BU İNSANLIK DIŞI"

Konuyla ilgili Show Haber'e açıklamalarda bulunan kadın, "Hiç aklımın ucuna gelmedi böyle bir şey olabileceği. Şeytanın aklına bile gelmez. Sen nasıl bir insansın ki vatan için şehit olmuş birinin resmini nasıl kullanabilirsin. Bu insanlık dışı. Bu nasıl bir vicdansızlıktır, bu nasıl bir ahlaksızlıktır, insan yoksunluğudur bu. Kiminden parça parça para almış, kimini dolandırmış" ifadelerini kullandı.

Sahte yüzbaşı, şehit fotoğrafıyla genç kadınları tuzağına düşürdü

"HİÇ YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEDİK"

6 ay önce sosyal medyadan tanıştıklarını belirten talihsiz kadın, "Bana kendini Sakarya İl Jandarma Müdürlüğünde yüzbaşı olarak tanıttı. Muhabbet oldu, yakınlık oldu tabii ama hiç yüz yüze görüşmedik. Her gün 2-3 tane fotoğraf atmaya başladı. Muazzam tanıtıyor kendini, o yüzden böyle olacağı da hiç aklımıza gelmedi. Eşine nafaka borcu varmış. Kendi hesaplarına da bu yüzden dolayı bloke gelmiş. Benden para istedi" şeklinde konuştu.

Sahte yüzbaşı, şehit fotoğrafıyla genç kadınları tuzağına düşürdü

CİMER'LE GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

Dolandırıldığını nişan günü kimsenin eve gelmemesiyle anladığını belirten kadın, "Cimer'e şikayetimi gönderdim. Cimer bana TSK'da böyle bir kişinin bulunmadığını resimdeki şahsın da 2014 yılında şehit olan bir asker olduğunu belirtti. Tek mağdur ben değilim. Kendini çok akıllı sanabilir. Benimle oynayamaz. Benim zekamla yarışamaz" dedi.

Sahte yüzbaşı, şehit fotoğrafıyla genç kadınları tuzağına düşürdü

Sosyal Medya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte yüzbaşı, şehit fotoğrafıyla genç kadınları tuzağına düşürdü - Son Dakika


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