Sakarya'daki facia anbean güvenlik kamerasında! Fabrika cephanelik gibi patlamış

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında meydana gelen patlama anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren makarna fabrikasındaki siloların yanındaki bölümde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama anında ve ardından çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırıldı. Silo alanında mahsur kalan bir işçi de itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçi, ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı. Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan riskli olduğu gerekçesiyle çevik kuvvet ekipleri, bölgedeki güvenlik çemberini genişletti.

SAKARYA VALİSİ KARADENİZ: YARALILARDAN 2'Sİ ENTÜBE DURUMDA

AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir de olay yerine geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, fabrika yetkililerinin içeride başka kimsenin olmadığı yönünde bilgi verdiklerini aktardı, tahliye çalışmalarının tamamlandığını ve içeride mahsur kalan kimsenin bulunmadığını bildirdi. Karadeniz, fabrikada bugün 59 vardiya personelinin çalıştığını, bunlardan bir kısmının patlama bölgesinde bulunduğunu anlatarak, "İlk tespitlere göre patlamanın değirmen bölümünde olduğu kanaati var ancak bu konuda yangın tamamen söndürüldükten sonra itfaiyemizin, Cumhuriyet Başsavcılığımızın emir ve talimatları doğrultusunda emniyetimizin yapacağı araştırmalarla yangının nedeni ve şekli tespit edilecektir. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik ile Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara geçmiş olsun ziyareti gerçekleştiren Karadeniz, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önceki bilgilendirmenin ardından sağlık kuruluşlarına kendi imkanlarıyla başvuranlar nedeniyle yaralı sayısında bazı değişikliklerin olduğunu söyledi. Karadeniz, son durumla ilgili Özçevik'in kamuoyunu daha ayrıntılı bilgilendireceğini dile getirerek, "Şu anda olay bölgesinde itfaiye, sağlık, emniyet ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum." dedi.

YARALI SAYISI 30'A ÇIKTI

Bakan Yardımcısı Özçevik de olayda yaralananların sayısının 30'a ulaştığını belirterek, "Rakam biraz yükseldi. Yaralılarımızdan 5'i taburcu edilmiş durumda. Yaralılardan 3'ü itfaiye erimiz. Taburcu edilenlerden biri itfaiye erimiz. Yaralılarımızdan ikisi entübe. Biri daha iyi şartlarda olması ve hastane yoğunluğu da düşünülerek İstanbul'a nakledildi. İstanbul'a nakledilen hastamızın genel durumu kritik. Biri de Kocaeli Şehir Hastanesi'nde entübe olarak takip edilmekte" diye konuştu.

"YARALILARDAN BİRİ 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK"

Yaralıların ağırlıklı olarak yanık vakalarından oluştuğunu dile getiren Özçevik, "Solunum sistemindeki yanık vakaları, onun için diğer 3 yaralımız da yine Kocaeli Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımında entübe olmayan şekilde takip edilmekte." şeklinde konuştu. Özçevik, yaralılardan birinin 12 yaşındaki çocuk olduğu bilgisini paylaşarak, "Babasıyla iş yerine geldiği için, babasıyla orada bulunduğu için yaralı olduğunu tespit ettik. Genel durumu iyi. Şu anki bilgiler bu şekilde. İstanbul'a giden hastamız büyük ihtimalle operasyona alınacak çünkü durumu kritik." ifadelerini kullandı.

Vali Karadeniz, bir gazetecinin patlama riski nedeniyle güvenlik çemberinin genişletildiğini dile getirmesi üzerine şunları kaydetti: Sonuçta silonun içinde devam eden ısı var. Bu ısının risk oluşturmasından dolayı tedbir alınıyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Isı düşürülünceye kadar orada risk var. Bu konudaki tedbirler devam ediyor. Soğutma çalışmalarıyla ısı belli bir seviyenin altına çekildiğinde risk o zaman ancak tam olarak bitmiş diyebileceğiz.

MAKARNA FABRİKASINDAKİ PATLAMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Makarna fabrikasındaki patlama anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde saat 13.04 sularında fabrikada meydana gelen şiddetli patlamanın ardından moloz parçalarının etrafa saçılması ve yoğun duman tabakasının gökyüzüne yükselmesi yer alıyor.

PATLAMAYLA İLGİLİ ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralananlara acil şifa diledi. Patlama sonrası çıkan yangının söndürülmesi ve yaralıların tedavisi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Tunç, "Patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

"MÜFETTİŞLERİMİZ GEREKLİ İNCELEMELERİ YAPACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada yaptı. Işıkhan, "Bakanlığımız tarafından yaşanan olayı araştırmak üzere 1 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Tedavileri devam eden işçi kardeşlerimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.

ACI HABER GELDİ: 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sakarya Valiliği yaptığı açıklamada, fabrikada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bugün ilimiz Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada şu ana kadar 30 kişi yaralanmış olup; bunlardan 6 vatandaşımız ağır yaralanmış ve ağır yaralılardan 2'si de entübe edilmiştir. Ayrıca soğutma çalışmaları esnasında 3 İtfaiye Erimiz de hafif yaralanmış ve hastanede ayakta tedavi edilmiştir. Yaralıların sağlık durumu yakından takip edilmekte olup, 5 yaralı vatandaşımız taburcu edilmiştir. Patlama sonrası soğutma çalışmaları devam etmekte ve herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına fabrika çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ayrıca meydana gelen patlama sonrası yapılan soğutma çalışmaları esnasında bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, Fabrika yetkililerince fabrika içerisinde herhangi bir vatandaşımızın/çalışanın bulunmadığı beyan edilmiştir. Kamuoyunun Bilgisine Sunulur."