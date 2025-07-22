Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu tahliye edildi - Son Dakika
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Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu tahliye edildi

Sakarya\'dan Bilecik\'e sıçrayan yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu tahliye edildi
22.07.2025 07:22
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını 36 saattir sürüyor. Geniş bir alana yayılan orman yangını nedeniyle iki ilde toplam 6 köy boşaltıldı. Alevler geceyi aydınlatırken D-650 Karayolu ulaşıma kapatıldı, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonu tedbir amacıyla boşaltıldı.

20 Temmuz günü akşam saat 17.00 sıralarında çıkan yangına, ilk andan itibaren ilgili tüm kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale edildi. Yangının ikinci gününde ise söndürme çalışmalarına 12 helikopter ve 6 yangın söndürme uçağı ile havadan destek verilirken, karadan da çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle personel yangını söndürmek için seferber oldu. Havanın kararmasıyla birlikte yangın söndürme çalışmaları karadan devam ediyor. Geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için mücadele veren ekiplere vatandaşlar da destek veriyor. Aradan geçen yaklaşık 28 saatin sonunda bazı bölgelerde yeniden yangın başladı.

4 KÖY BOŞALTILDI

Öte yandan yangın rüzgarın etkisiyle Bilecik'e sıçradı. Bilecik'te tedbir amaçlı 4 köy boşaltıldı. D-650 Karayolu Osmaneli bölgesi trafiğe kapatıldı. Ulaşım eski yoldan sağlanıyor. Yangın söndürme çalışmaları karadan yoğun bir şekilde sürüyor.

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu tahliye edildi

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU, YOL ÜZERİNDEKİ KÖFTECİ İŞLETMESİ İLE AKARYAKIT İSTASYONU BOŞALTILDI

Devam eden orman yangını nedeniyle, çift yönlü kapatılan D-650 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik, kontrollü olarak Osmaneli Pamukova eski yolundan veriliyor. Öte yandan, yangın nedeniyle yol üzerindeki bir köfteci işletmesi ile akaryakıt istasyonu da tahliye edildi. Ekipler, alevleri kontrol almak için çalışmalarını karadan sürdürüyor.

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu tahliye edildi

VALİ SÖZER: YANGININ ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, orman yangınının yayılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan 4 köyü ziyaret etti. Yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Vali Sözer, orman yangınının enerjisini düşürdüklerini söyledi. Ekiplerin sabaha kadar çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Vali Sözer, "Çok ciddi bir ekibimiz var. Ekibimiz sabaha kadar çalışacak. Gördüğünüz gibi burası Kazancı köyümüz, iç kesimlerinde yangın ihtimaline karşı burada önleme çalışmaları devam ediyor. Aynı şekilde Borcak köyünde de tedbirlerimizi aldık. Umut ediyoruz ki rüzgarımız diner, dindiği zaman bu ekiplerle beraber çok kısa sürede enerjisini düşürüp, söndürme çalışmalarımızı tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Şu an ilk etabıyla enerjisini düşürdük ama kontrol altında diyemeyiz. Yalnız tedbirlerimiz var, çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek. Şükürler olsun 4 köyümüzü boşalttık ama herhangi bir can kaybımız yok. Hayvansal anlamda da yok. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu tahliye edildi

"TRAKTÖRÜNÜ ALAN, SU TANKERİ ALAN KOŞTU GELDİ"

Sözer, boşaltılan köyler de dahil tüm vatandaşların yangın söndürme çalışmalarına katıldığını belirterek, "Traktörünü alan, su tankeri alan koştu geldi. 'Sayın Valim ne yapabiliriz?' diye sahada yer aldılar. Bunlar da bizi gerçekten çok mutlu etti. Bu iş birliği, bu dayanışma söndürme çalışmalarımıza cesaret verdi. Ben bir kez daha Bilecikli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu tahliye edildi

ALEVLER HORTUM OLUŞTURDU

Yangının boyutunu en çarpıcı şekilde gözler önüne seren görüntü ise Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sosyal medya paylaşımı oldu. Karacabey'in paylaştığı görüntülerde, alevlerin dönerek gökyüzüne doğru yükseldiği, adeta bir 'yangın hortumu' oluşturduğu anlar yer aldı. Karacabey o anları, "Hiç acıkmayan, yorulmayan, dinlenmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Kahramanlarımızın ise bu düşmana karşı en büyük motivasyonu yeşil vatana olan sevdaları. Sizlerin yürekten desteği, kahramanlarımızın ise cesareti ile bu düşmanı alt edecek, birlikte başaracağız" ifadeleri ile paylaştı.

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu tahliye edildi

95 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Bilecik'e sıçrayan yangında Gölpazarı kara yolu Dikenliboğaz mevkisinde bulunan bir çiftliğin samanlık kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çiftliğin ahır kısmı da yandı. Yangın nedeniyle ahırdaki 95 küçükbaş hayvan telef oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana da sıçradı. Arazöz ve araçlarla müdahale eden orman işletme ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor. Vatandaşlar da traktörler ve su tankerleriyle yangının kontrol altına alınması için ekiplere yardım ediyor.

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu tahliye edildi - Son Dakika

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