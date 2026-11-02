Sakarya Erenler'de operasyonda bin 595 cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Sakarya'da polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bin 595 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdüren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ilçesinde bulunan bir iş yerinde gümrük kaçağı ürün bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerce, M.M.(37) isimli şahsa ait iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda; bin 595 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.M. hakkında adli işlem başlatıldı.