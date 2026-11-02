Sakarya Karasu'da garajdaki yangın traktör ve kepçeyi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Sakarya Karasu'da garajdaki yangın traktör ve kepçeyi kullanılamaz hale getirdi

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Sakarya Karasu\'da garajdaki yangın traktör ve kepçeyi kullanılamaz hale getirdi
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Sakarya Karasu\'da garajdaki yangın traktör ve kepçeyi kullanılamaz hale getirdi
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Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Ortaköy Mahallesi'nde garaj olarak kullanılan eski tavuk kümesinde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Alevler içinde kalan traktör ve kepçe kullanılamaz hale gelirken, itfaiyenin kontrol altına aldığı yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde garaj olarak kullanılan eski kümeste çıkan yangında traktör ve kepçe yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ortaköy Mahallesi'nde T.Ç.'ye ait garaj olarak kullanılan eski tavuk kümesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında içeride bulunan traktör ve kepçe alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında traktör ve kepçe kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaOrtaköySakaryaİtfaiyeKarasuGüncelSon Dakika

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