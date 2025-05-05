Saldırganın ağabeyi: İstanbul'da arkadaşlık yaptığı kişiler araştırılsın - Son Dakika
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Saldırganın ağabeyi: İstanbul'da arkadaşlık yaptığı kişiler araştırılsın

CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ağabeyi "Maalesef kardeşim ama evlatlarını öldürdüğünden korkunç cinayeti işledikten sonra tahmini 25 yıldır görüşmüyoruz. Evine gelir oturur, selam kelam yapar, bir anda döner seni vurur" diye konuştu. Kardeşinin psikolojik sorunları olduğuna işaret eden ağabey Tengioğlu "İstanbul'da arkadaşlık yaptığı kişilerin araştırılması gerekiyor" dedi.

05.05.2025 09:52
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun ağabeyinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Ağabey Tengioğlu "Maalesef kardeşim ama evlatlarını öldürdüğünden korkunç cinayeti işledikten sonra tahmini 25 yıldır görüşmüyoruz. Evimize almayız, çevremizde bulundurmayız. Evine gelir oturur, selam kelam yapar, bir anda döner seni vurur" dedi.

"ÇOCUKLUĞUNDA BANA SİLAH ÇEKMİŞ BİRİSİ"

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun hayattaki 3 çocuğunun yurt dışında olduklarını ve babalarıyla görüşmediklerini aktaran ağabey "Babanın korkusundan, öldürülme korkusundan kaçtılar" dedi. Kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu ve hak ettiği cezayı almasını istediğini belirten ağabey Tengioğlu "Çocukluğunda bana silah çekmiş birisi. O tip insanların gözetim ve denetim altına alınması lazım. Ruhsal sıkıntı yaşayan insanlar bu toplumun başına bela. Kınıyorum ve bunu insanlığa atılmış bir tokat olarak görüyorum" dedi.

"İSTANBUL'DAKİ ARKADAŞLARI ARAŞTIRILSIN"

Kardeşinin İstanbul'da arkadaşlık yaptığı kişilerin araştırılması gerektiğini belirten ağabey "Bu kişiler kim, mafya grubu mudur? Bir tarikat mıdır? Cemaat mıdır? Bunların araştırılması gerekir çünkü bunların yönlendirmesi olmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Saldırganın ağabeyi: İstanbul'da arkadaşlık yaptığı kişiler araştırılsın - Son Dakika

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