Suriye\'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi

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Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla devam ediyor. Türk ordusu, Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerinde de teröristlere bir an olsun göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TERÖRLE MÜCADELEDE "KARARLILIK" MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!" ifadeleri kullanıldı.

FIRAT KALKANI BÖLGESİ

Türkiye, Suriye'yle olan sınırını DEAŞ mevcudiyetinden temizlemek amacıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde "Fırat Kalkanı Harekatı"nı (FKH) başlatmıştır. Harekât kapsamında, TSK unsurlarının destek verdiği Özgür Suriye Ordusu, toplam 2.015 km'lik alanı terörden temizlemiş, 2.647 DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirmiştir.

BARIŞ PINARI BÖLGESİ

Hudut güvenliğimizi sağlamak, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere millî güvenliğimizi tehdit eden terörist unsurları etkisiz hale getirmek, güvenli bölge tesis ederek bölgedeki istikrarı ve ülkemizdeki Suriyelilerin evlerine güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde geri dönüşlerini sağlamak maksadıyla, 09 Ekim 2019 günü Fırat'ın doğusunda "Barış Pınarı Harekâtı" başlatılmıştır. Harekâtta, 605 yerleşim yeri ve 4.219 km2 alan teröristlerden temizlendi.