Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Geniş Video İzle

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

04.05.2024 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla devam ediyor. Türk ordusu, Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerinde de teröristlere bir an olsun göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TERÖRLE MÜCADELEDE "KARARLILIK" MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!" ifadeleri kullanıldı.

Saldırı hazırlığı yapıyorlardı! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

FIRAT KALKANI BÖLGESİ

Türkiye, Suriye'yle olan sınırını DEAŞ mevcudiyetinden temizlemek amacıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde "Fırat Kalkanı Harekatı"nı (FKH) başlatmıştır. Harekât kapsamında, TSK unsurlarının destek verdiği Özgür Suriye Ordusu, toplam 2.015 km'lik alanı terörden temizlemiş, 2.647 DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirmiştir.

Saldırı hazırlığı yapıyorlardı! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

BARIŞ PINARI BÖLGESİ

Hudut güvenliğimizi sağlamak, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere millî güvenliğimizi tehdit eden terörist unsurları etkisiz hale getirmek, güvenli bölge tesis ederek bölgedeki istikrarı ve ülkemizdeki Suriyelilerin evlerine güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde geri dönüşlerini sağlamak maksadıyla, 09 Ekim 2019 günü Fırat'ın doğusunda "Barış Pınarı Harekâtı" başlatılmıştır. Harekâtta, 605 yerleşim yeri ve 4.219 km2 alan teröristlerden temizlendi.

Saldırı hazırlığı yapıyorlardı! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Suriye\'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, YPG, PKK, Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
02:21 Ata tecavüz eden PKK’lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş İşte gün yüzüne çıkan detaylar Ata tecavüz eden PKK'lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş! İşte gün yüzüne çıkan detaylar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
11:11 Mahmut Tuncer estetik yaptırdı Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 12:41:03. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement